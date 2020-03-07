فدراسیون جهانی شطرنج عنوان استاد بزرگی آرین غلامی را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های اخیر شطرنج زیر ۱۸ سال جهان آرین غلامی با کسب حد نصاب لازم برای استاد بزرگی - سه نورم GM و عبور از ریتینگ ۲۵۰۰ - به این عنوان بین المللی دست پیدا کرد.

البته ثبت عنوان استاد بزرگی برای این شطرنجباز ۱۸ ساله کشورمان منوط به تایید آن توسط فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) بود که در جریان کنگره اخیر این فدراسیون انجام شد.

نودهمین کنگره فیده ۸ تا ۱۰ اسفندماه به میزبانی امارات برگزار شد. در همین کنگره عنوان استاد بزرگی آرین غلامی به تصویب رسید.

غلامی شانزدهمین شطرنجباز ایران - در بخش مردان - است که عنوان استاد بزرگی اش توسط فیده به تصویب نهایی رسیده است.

مرتضی محجوب، اصغر گلی زاده، الشن مرادی، شجاعت قانع، همایون توفیقی، حسن عباسی فر، امیر باقری، علیرضا فیروزجا، پرهام مقصودلو، سیدمحمد امین طباطبایی، پویا ایدنی، احسان قائم مقامی، مسعود مصدق پور،شاهین لرپری زنگنه، امیررضا پوررمضانعلی و پوریا درینی ۱۵ شطرنجباز ایرانی هستند که پیش از این صاحب عنوان استاد بزرگی در بخش مردان شده بودند.

البته از این بین استاد بزرگ الشن مرادی با توجه به مهاجرت به آمریکا و تغییر پرچم در فهرست فیده جزو استاد بزرگان ایرانی قرار نگرفته است. همچنین استاد بزرگ امیرباقری به خاطر اینکه بیش از یک سال بازی رسمی انجام نداده است بازیکن فعال تلقی نمی شود و از فهرست فیده کنار گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان کنگره فیده علاوه بر استاد بزرگی آرین غلامی، هفده عنوان بین المللی دیگر شطرنج ایران در زمینه های داوری بین المللی (۳ نفر)، داوری فیده (۱۱ نفر) و برگزارکننده بین المللی (۳ نفر) نیز به تصویب رسید.