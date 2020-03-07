فرهنگ و آموزش فضای مجازی باید در جامعه اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به ۱۷ اسفندماه سالروز تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، گفت: دنیای امروز، دنیای ارتباطات بی مرز و گستره از روابط میان ملت‌ها و جوامع است که فضای مجازی این زیست بوم دوم جاری در تمامی زوایای زندگی بشر، با فرصت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل خود توانسته سبک زندگی افراد را در عصر حاضر دچار تحول شگرف کرده و آینده جدیدی را برای آنها رقم بزند.

وی ادامه داد: در عصر حاضر و شرایط کنونی نظام حکمرانی جهانی، باید با ترسیم مدل ارتباطی نوین با سایر ملل جهان به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و سهم برابر و عادلانه در راهبری آن، نگرشی جدید در این فضا مبتنی بر صلح، امنیت پایدار، اعتماد سازی، به دور از تهدیدات و آسیب‌ها با به رسمیت شناختن دولت‌ها برای استفاده بهینه از این فضای جهان شمول ایجاد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نهمین سال تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در ۱۷ اسفند ماه ۹۰ به دستور خردمندانه مقام معظم رهبری برای ایجاد نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم گیری و راهبری در این فضا و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با همت و تلاش تمامی فعالان و ذی نفعان این حوزه در کشور نیز، شاهد رشد و توسعه هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور، برای ایجاد ارتباطات امن و پایدار ایران اسلامی و همچنین ارزش آفرینی برای اقتصاد کشور به منظور تأثیر مثبت در شاخص‌های اقتصاد ملی و اشتغال باشیم.

وی گفت: همچنین با درک اهمیت حقوق شهروندی، حفظ حریم خصوصی، مالکیت معنوی برای مقابله با محتوای آسیب رسان در فضای مجازی بالاخص در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها می‌توان گام‌های بلندی در مسیر گسترش عدالت، تحقق یک فضای مجازی اخلاق مدار، ایمن و مفید برای تعالی و توسعه جامعه اسلامی – ایرانی برداریم.

فیروزآبادی تاکید کرد: بر این باورم که اصلاح فرهنگ و آموزش فضای مجازی با بالا بردن سواد رسانه‌ای آحاد مردم، اهرم پیشبرد اهداف ما در این مسیر برای پاسخگویی حداکثری نیاز داخلی به خدمات، محتوای فرهنگی مناسب و شکل گیری عقلانیت فردی برای تمیز بهترین‌ها خواهد بود تا با استفاده از توان حداکثری و حضور خلاقانه و نوآورانه فعالان فضای مجازی کشور در عرصه نرم افزار و سخت افزار بتوانیم تهدیدهای این فضا را نیز به فرصت بدل کنیم.

وی گفت: همچنین با همت بازیگران ملی در راستای ایجاد مزیت‌های رقابتی برای عرضه خدمات محتوای اسلامی – ایرانی و صیانت از هویت ملی مان در فضای مجازی تلاش کنیم.