کشف ۲۵ میلیون دستکش لاتکس در پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کیومرث عزیزی، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی پردیس با اشراف اطلاعاتی موفق شدند، عامل اصلی اخلال در بازار توزیع مواد بهداشتی مرتبط با بیماری‌های واگیردار در سطح این شهرستان را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده و کسب اطلاعات لازم از متهم، طی هماهنگی با مقامات قضائی در یک عملیات ضربتی و هوشمندانه موفق شدند، یک سوله محل دپو و احتکار دستکش لاتکس را در منطقه صنعتی سیاه سنگ شهرستان پردیس کشف کنند.

سردار عزیزی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، تصریح کرد: پلیس در بازرسی از این انبار ۲۵ میلیون دستکش لاتکس که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۴۰ میلیارد ریال اعلام شده، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در این رابطه از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شدید صورت گیرد.