کرونا، مانع گرانی قیمت میوه شد/افزایش ۴۰ درصدی قیمت پیاز

جواد باقری، عضو اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار میوه و تره بار اظهارداشت: شیوع کرونا منجر به ایجاد رکود در بازار میوه و تره بار شده و قیمت میوه‌هایی مانند پرتقال، سیب درختی، کیوی و خیار که هر سال در چنین فصلی افزایش پیدا می‌کرد، هم اکنون ثابت مانده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم پرتقال هم اکنون بین ۴ تا ۵ هزارتومان است، افزود: به عنوان مثال قیمت این محصول در حال حاضر با توجه به اینکه نزدیک عید می‌شویم باید به حدود ۷ هزارتومان و هفته آینده به ۸ هزارتومان می‌رسید، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شده، ثابت مانده است.

وی ادامه داد: با ادامه روند فعلی، پیش بینی می‌کنیم که مانند هر سال شب عید نداشته باشیم و به همین جهت قیمت‌ها نیز افزایش چندانی نخواهد داشت.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت پیاز در بازار گفت: قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان رسیده و در مغازه‌های سطح شهر کیلویی ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان عرضه می‌شود.

وی صادرات پیاز را دلیل این مساله عنوان کرد و افزود: صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه آغاز شده و همین دلیل افزایش قیمت آن است.

باقری ادامه داد: البته این افزایش قیمت مقطعی است و چون صادرات به صورت ناگهانی آغاز شد این شوک را به بازار وارد کرده اما حدود ۴ تا ۵ روز آینده عرضه بیشتری از مناطق تولید انجام می‌شود و قیمت به حدود متعادل خود خواهد رسید. چرا که تولید زیاد و به اندازه کافی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش قیمت لیموترش و زنجبیل نیز خبر داد و افزود: قیمت هرکیلوگرم لیموترش به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزارتومان رسیده است.

باقری همچنین از توزیع زنجبیل تنظیم بازاری خبر داد و گفت: چند روز قبل حدود ۵ تن و دیروز نیز ۵ تن دیگر از این محصول بین فروشندگان به قیمت کیلویی ۵۱ هزارتومان توزیع شد و مغازه داران نیز باید آن را به قیمت کیلویی ۶۰ هزارتومان به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.

وی با بیان اینکه قیمت زنجبیل قبل از شیوع کرونا در میدان مرکزی بین ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان و در سطح شهر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان بوده است، ادامه داد: بعد از شیوع کرونا قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی ۱۰۰ هزارتومان رسید که در حال حاضر حدود ۴۰ هزارتومان کاهش یافته است.