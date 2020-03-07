کمک به بیماران تحت حمایت کمیته امداد قم برای خرید بسته بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار با اشاره به اینکه همه باید در پویش ملی مبارزه با کرونا مشارکت کنند، گفت: کمیته امداد استان قم نیز با اختصاص چهار میلیارد ریال هزینه خرید کمک هزینه بهداشتی برای بیماران صعب العلاج و افراد زمینگیر در این پویش شرکت کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، هزار و ۵۲ بیمار صعب العلاج تحت حمایت این نهاد در قم هستند، گفت: باید به این افراد هم کمک شود تا با تقویت سیستم ایمنی بدنشان و تأمین ملزومات بهداشتی بتوانند شرایط بهتری برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا داشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم افزود: به هر یک از بیماران صعب العلاج تحت حمایت این نهاد مانند افراد سرطانی، دیالیزی، پیوندی، هموفیلی، ام اس و زمینگیر سه میلیون و ۳۶۳ هزار ریال کمک هزینه تغذیه و خرید ملزومات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل بیماری کرونا، در جمع آوری کمکهای مردمی محدودیت داریم، گفت: از مردم عزیز تقاضا میشود با پرداختهای الکترونیکی و صدقه پیامکی این نهاد را در کمک به ایتام و نیازمندان یاری کنند.
میرشکار افزود: مردم نیکوکار و خیران میتوانند با ارسال یک پیامک خالی به شماره ۸۸۷۷ یا با شماره گیری کد دستوری #۰۲۵*۸۸۷۷* توسط تلفن همراه وجوه نقدی خود را به این نهاد بپردازند.
وی با معرفی شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ ادامه داد: این حساب نیز فقط برای تأمین سبد غذایی و معیشت نیازمندان پیش بینی شده است.
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