  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

جانشین سپاه نینوای گلستان:

مقابله با ویروس کرونا را باید مردمی کرد

مقابله با ویروس کرونا را باید مردمی کرد

گرگان- جانشین سپاه نینوای گلستان گفت: مقابله با ویروس کرونا را باید مردمی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهارکرد: مقابله با این ویروس منحوس باید توسط خود مردم جدی گرفته شود و مبارزه با کرونا باید مردمی شود.

وی از اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و کانال های اطلاع رسانی که در قالب کمیته رسانه مقابله با کرونا فعالیت می کنند تشکر کرد و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای خدمت به مردم، با همه دستگاه ها تعامل می کند اما ما استقلال سپاه را فدای این تعامل نمی کنیم.

حسینی گفت: برخی روابط عمومی ها به رسالت و اصول کاری یا مسلط نیستند یا در شرایط بحران به دنبال چیز دیگری هستند.

کد مطلب 4872161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها