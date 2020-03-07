مقابله با ویروس کرونا را باید مردمی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهارکرد: مقابله با این ویروس منحوس باید توسط خود مردم جدی گرفته شود و مبارزه با کرونا باید مردمی شود.

وی از اصحاب رسانه، خبرگزاری ها و کانال های اطلاع رسانی که در قالب کمیته رسانه مقابله با کرونا فعالیت می کنند تشکر کرد و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای خدمت به مردم، با همه دستگاه ها تعامل می کند اما ما استقلال سپاه را فدای این تعامل نمی کنیم.

حسینی گفت: برخی روابط عمومی ها به رسالت و اصول کاری یا مسلط نیستند یا در شرایط بحران به دنبال چیز دیگری هستند.