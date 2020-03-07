به گزارش خبرگزاری مهر، رودابه حمزه‌ای درباره این کتاب گفت: مجموعه شعر «ماهی عروس نداره»، شامل ۱۰ شعر برای مخاطب خردسال هستند و نمی‌توان گفت که علاوه بر بار آموزشی آنها، موضوعاتی را در برمی‌گیرند که برای کودکان جالب است.



وی افزود: از آن جایی که تناقضات شیرین رفتاری کودکانه یک شیرین لفظی خاصی را بوجود می‌آورد٬ از این رویکرد استفاده کرده به سرایش این مجموعه مبادرت ورزیدم.



این شاعرحوزه کودکان مهمترین مشکل در شعر کودک را ایستایی شاعران در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: کارشناسان باید دست شاعر را در سرایش شعر باز نگه دارند تا شاعر بتواند در سروده‌هایش خلاقیت به خرج داده٬ در نهایت یک اثر جذاب برای کودکان خلق کند که در غیر این صورت شاعران دچار سکون در سرایش شعر می‌شوند.

گفتنی است مجموعه سه جلدی «دست بزنم به چاقو»، «دست بزنم به کبریت» و «دست بزنم به قلیون» در کنار دو مجموعه شعری «خیال صورتی» و «آقا مهدی جان سلام» را باید از کتاب‌های منتشر شده این شاعر در انتشارات سوره مهر ذکر کرد.

در ابیاتی از این مجموعه آمده:

همسایه مون تو خونه

داره یه گربه‌ی ناز

یه گربه‌ی پشمالو

با دمُ خیلی دراز

هوا که بارونیه

گربه هه توی خونه

میومیو می کنه

هی می گیره بهونه

براش سی دی می ذارن

یه گوشه‌ای می شینه

با خوش حالی کارتون تام و جری می بی نه

سوره مهر این کتاب را در