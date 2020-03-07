مردم قزوین با ماندن در منزل زنجیره شیوع کرونا را قطع کنند

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که با شیوع ویروس کرونا در اقصای نقاط کشور از جمله استان قزوین مواجهیم تنها زمانی برنامه ریزی ها به نتیجه می‌رسد که مردم در کارها مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: پس از تصمیم ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا مبنی بر تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز گردشگری و موزه‌ها انتظار می‌رفت شاهد کاهش جمعیت در مراکز عمومی و شلوغ باشیم.

فرماندار قزوین اظهار داشت: در جلسه دیشب شورای تأمین و ستاد مقابله با ویروس کرونا نیز مقرر شد ورودی و خروجی‌های شهری بشدت کنترل شده و رانندگان و مسافران غربالگری شوند تا از تردد افراد آلوده جلوگیری شود.

شفیعی تصریح کرد: با توجه به سرعت انتقال این بیماری در بین افراد انتظار می‌رود همشهریان محترم در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری با ماندن در منزل به قطع شدن زنجیره انتشار این ویروس کمک کرده تا سرعت مهار این بیماری افزایش یابد.

شفیعی با اشاره به پیامدهای ناشی از تجمع‌های بی مورد هم گفت: تاکید جدی داریم تا مردم از تجمع‌های بی مورد و تردد در مراکز عمومی و انجام خریدهای غیر ضروری خودداری کرده و کارهای خود را به ایام دیگری موکول کنند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم شهروندان به توصیه‌های پزشکی و هشدارهای مراقبتی اهمیت دهند و با ماندن در منزل در روزهایی که احتمال گسترش بیماری بیشتر شده با کادر درمانی و مسئولان همکاری بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان قزوین از آمادگی دستگاه‌های امدادی و درمانی شهرستان برای مقابله با این ویروس هم خبر داد و از همکاری کادر درمانی تشکر کرد.

