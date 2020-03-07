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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۳

اتاق اصناف ایران:

تبلیغ غیرواقعی در فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها ممنوع است

تبلیغ غیرواقعی در فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها ممنوع است

روسای اتاق های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌العاده و حراج‌های صنفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌العاده و حراج‌های صنفی شدند.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش واصله از واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کمک به معیشت مردم و مدیریت و تنظیم بازار ایام پایانی سال جاری، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم هستند تا ضمن تاکید بر برگزاری فروش‌های فوق العاده و تخفیفات ویژه، راستی آزمایی بر نحوه برگزاری فروش‌های فوق العاده و حراج توسط واحدهای صنفی را در دستور کار اتحادیه‌های صنفی ذی ربط و احدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف قرار دهند.

در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان اعمال شود تا از تبلیغات غیر واقعی جلوگیری گردد.

کد مطلب 4872188

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