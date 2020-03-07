بیش از ۱۹۵ هزار قبض برق در زنجان به صورت الکترونیکی صادر شد

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این استان بیش از ۴۵۵ هزار مشترک برق دارد که از این تعداد اطلاعات ۱۳ هزار و ۲۰۰ مشترک جمع‌آوری نشده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح حذف قبوض کاغذی تاکنون ۱۹۵ هزار و ۳۲۴ قبض برق تاکنون به صورت الکترونیکی صادر شده است، اظهار کرد: با حذف قبوض برق ارسال صورتحساب حذف نمی‌شود.

علیزاده با بیان اینکه در مجموع ۱۱ روش پرداخت برای قبوض الکترونیکی در نظر گرفته شده است، افزود: شرکت توزیع برق با اپراتورهای تلفن همراه قرار داد بسته و هزینه ارسال پیامک بر عهده شرکت توزیع برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: این استان یکی از شرکت‌های موفق در زمینه حذف قبض کاغذی است و بیشترین قبوض الکترونیکی در زنجان صادر شده است.

علیزاده ابراز کرد: از مهرماه اجرای قبض سبز آغاز شده که تاکنون گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی با بیان اینکه طرح قبوض سبز گامی مهم در راستای تحول خدمات دیجیتال و ارائه خدمات غیر حضوری است، گفت: امروز هم در راستای مقابله با شیوع بیماری ویروس کرونا شرکت توزیع برق سامانه ۱۵۲۱ و موبایل‌های بانکی را برای پرداخت قبوض فراهم کرده است