به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تولید برنامه‌های شاخص شبکه‌های مختلف سیما به دلیل جلوگیری از تجمع تماشاگران در استودیوهای ضبط در راستای رعایت هشدارهای بهداشتی و مقابله با شیوع ویروس کرونا، متوقف شده بود، آغاز تولید و پخش برنامه «دورهمی» با حضور قابل توجه مخاطبان در استودیو ضبط با واکنش‌ها و انتقاداتی مواجه شد.

محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در واکنش به همین انتقادات، در توئیتی نسبت به ضبط برنامه‌های تلویزیونی و انتقادها نسبت به اینکه چرا به‌رغم شیوع ویروس کرونا همچنان تماشاگران در استودیوها حضور دارند، توضیحاتی ارائه کرد.

رنجبران در این توئیت نوشت: «دیدم در توییتر حملات همه جانبه‌ای علیه «دورهمی» انجام دادند، که چرا با وجود کرونا هم چنان با حضور تماشاگر برگزار می‌شود. همان طور که معاون سیما اعلام کرد، این کار با کسب مجوز و رعایت حداکثری نکات بهداشتی، در حضور پزشکان متخصص انجام می‌شود.

و تقریباً به تعداد تماشاگران، همکاران خود ما حضور دارند و با وجود همین مخاطرات، جهادگونه، برای شادی مردم و خانواده ها کار می کنند.

درواقع این تلاش جهادی، نمونه ای از همدلی مردم و رسانه ملی، برای ایجاد آرامش و نشاط در این شرایط سخت جامعه است. این شرایط سخت، فقط هم مختص «دورهمی» نیست و در مسابقات «ایران»، «کودک شو» و ... نیز همین کار، با همین هدف انجام می‌شود.»

این موضع‌گیری مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در حالی است که احسان علیخانی پیش از این خبر از ضبط دو قسمت از «عصر جدید» بدون حضور تماشاگران داده بود و باید دید آیا رویکرد تازه صداوسیما شامل همه برنامه‌های تولیدی در همه شبکه‌ها خواهد شد و یا با واکنش مسئولان ذی‌ربط در حوزه بهداشت و مقابله با ویروس کرونا مواجه خواهد شد.