شیوع ویروس کرونا در گیلان روند صعودی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر شنبه در هفتمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا رشت در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به روند افزایش آمار ابتلاء به ویروس کرونا در این استان، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در جلسه روز سه شنبه مجلس با حضور جمعی از وزرا از حمله بهداشت و درمان مشکلات را بررسی کنیم.

وی در ادامه به شیوع اندک این ویروس در سطح روستاها و بخش‌های استان گیلان، افزود: از کشاورزان خواسته شده تا مسائل و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کرده و با کشت محصولات خود را آغاز کنند.

نماینده رشت در مجلس با گلایه از معرفی نماینده تام الاختیار از سوی وزارت بهداشت و درمان در گیلان، گفت: معرفی نماینده تام الاختیار مشکلات گیلان را حل نخواهد کرد بلکه یکی از معاونین وزیر باید به صورت دائم در استان حضور و از نزدیک مشکلات را بررسی کند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت و درمان باید امکانات مورد نیاز گیلان را تأمین و ارسال کند، تصریح کرد: گیلان نیازمند تأمین اقلام بهداشتی است مردم باید واقعیت‌ها را بدانند زیرا دادن آمار و اطلاعات دروغ به مردم سبب سو استفاده شبکه‌های معاند و تخریب اذهان عمومی می‌شود.

لزوم تشکیل قرارگاه مبارزه با ویروس کرونا در گیلان

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه شهر رشت کانون اصلی شیوع ویروس کرونا در استان گیلان است، افزود: تشکیل قرارگاه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در رشت ضروری است.

وی عدم ساماندهی بیماران را یکی از مهم‌ترین مشکلات در سطح استان و شهرستان رشت عنوان کرد و گفت: یک شرکت تولید کننده اقلام بهداشتی روزانه ۶۰ هزار عدد مواد ضدعفونی کننده تولید می‌کنند باید بررسی شود که این میزان مواد در سطح شهرستان رشت و استان توزیع می‌شود یا نه در همین راستا تشکیل این قرارگاه در رشت می‌تواند به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بیماران و شهروندان کمک کند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیروی درمانی به ویژه پرستار و لوازم حفاظت شخصی نیز اشاره و تصریح کرد: پرستاران و کادر درمانی در گیلان با سخت‌ترین شرایط در حال فعالیت هستند و متأسفانه با کمبود وسایل مواجه بوده که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.