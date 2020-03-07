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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۷

در باب بحران پناهجویان؛

اردوغان دوشنبه راهی بروکسل می‌شود

اردوغان دوشنبه راهی بروکسل می‌شود

رئیس‌جمهوری ترکیه که به تازگی با همتای روسی خود درباره آتش‌بس ادلب به توافق رسیده، تا ۲ روز دیگر، برای حل بحران پناهجویان، راهی مقر اتحادیه اروپا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر ریاست جمهوری ترکیه از قصد رجب طیب اردوغان برای سفر به بروکسل در روز دوشنبه خبر داد.

سفر یک روزه رئیس‌جمهوری ترکیه در بحبوحه تنش با اتحادیه اروپا در باب موضوع پناهجویان انجام می‌شود.

گفتنی است چندی پیش، ترکیه به نشانه اعتراض به عدم همراهی اتحادیه اروپا با موضع این کشور در قبال ادلب، مرزهای خود با یونان را به روی پناهجویان سوری باز کرد.

حال هر ۲ طرف، آن دیگری را به باج خواهی و استفاده ابزاری از پناهجویان متهم می‌کند.

سفر اردوغان در حالی انجام می‌گیرد که وی روز پنجشنبه، با سفر به مسکو، با ولادیمیر پوتین همتای روسی، در باب آتش‌بس ادلب به توافق رسید.

کد مطلب 4872225
مریم خرمایی

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