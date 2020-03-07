به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر ریاست جمهوری ترکیه از قصد رجب طیب اردوغان برای سفر به بروکسل در روز دوشنبه خبر داد.

سفر یک روزه رئیس‌جمهوری ترکیه در بحبوحه تنش با اتحادیه اروپا در باب موضوع پناهجویان انجام می‌شود.

گفتنی است چندی پیش، ترکیه به نشانه اعتراض به عدم همراهی اتحادیه اروپا با موضع این کشور در قبال ادلب، مرزهای خود با یونان را به روی پناهجویان سوری باز کرد.

حال هر ۲ طرف، آن دیگری را به باج خواهی و استفاده ابزاری از پناهجویان متهم می‌کند.

سفر اردوغان در حالی انجام می‌گیرد که وی روز پنجشنبه، با سفر به مسکو، با ولادیمیر پوتین همتای روسی، در باب آتش‌بس ادلب به توافق رسید.