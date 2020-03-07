تحویل اقلام ضد عفونی کننده به داروخانه ها الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز در بخشنامه ای تمامی شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، محصولات ضدعفونی کننده و فراورده های آرایشی و بهداشتی دستورالعمل توزیع محصولات ضدعفونی کننده دارای مجوز تولید موقت را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و به منظور ساماندهی و نظارت بهینه بر توزیع، محصولات شرکت هایی که در شرایط کنونی کشور و به منظور پیشگیری از گسترش و مقابله با بیماری کرونا ویروس، مجوزهای موقت تولید ژل و محلول های ضدعفونی کننده دست را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده‌اند، از طریق ۱۶ شرکت پخش سراسری توزیع می شوند.

تمام شرکت هایی که مجوز موقت تولید فرآورده‌های ژل و انواع محلول های ضدعفونی کننده دست ساز را دریافت کرده اند و همچنین تولیدکننده های دارای پروانه که اداره کل دارو آنها را ملزم به توزیع داروخانه ای برای همه یا بخشی از محصولات آنها کرده است، باید فقط از طریق پخش های معرفی شده اقدام به توزیع در سطح داروخانه های کشور کنند.

شرکت های پخش مکلف به تحویل اقلام ضدعفونی کننده تنها به داروخانه ها هستند، بر این اساس در صورت مشاهده موارد خارج از چهارچوب تعریف و ابلاغ شده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

همچنین شرکت‌های پخش گزارش روزانه دریافتی توزیع و فروش خود را به اداره کل دارو ارسال کنند، تعیین مناطق دارای اولویت توزیع نیز بر عهده اداره نظارت بر امور دارو خواهد بود.

این دستورالعمل شامل فراورده های بیمارستانی نمی شود و اقلام ویژه بیمارستانی و مراکز درمانی در مسیر ویژه خود همانند گذشته با اعمال تغییراتی اندک توزیع خواهند شد.