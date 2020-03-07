به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پروین آسن، محقق پسادکتری پژوهشکده نانو در لیست ۶۰۰ دانشمند جوان برتر سال ۲۰۲۰ برای شرکت در نشست سالانه لیندا قرار گرفت.

پروین آسن فارغ‌التحصیل رشته دکترای نانوتکنولوژی دانشگاه شریف به عنوان دانشمند برتر جوان سال ۲۰۲۰ در این نشست حضور خواهد داشت.

نشست سالانه "برندگان جایزه نوبل لیندا" نشستی است که هر ساله در شهر لیندا در کشور آلمان برگزار می‌شود و جمعی از دانشمندان جوان به همراه برندگان جایزه نوبل در رشته‌های مختلف گردهم می‌آیند تا در این نشست به تبادل اطلاعات بپردازند.

در این نشست یک هفته‌ای نوبلیست‌های شرکت کننده نیز به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداخته و همچنین جلسات بحث و بررسی محققان جوان رشته‌های مختلف برگزار می‌شود.

این نشست هر ساله به یک رشته مرتبط به جایزه نوبل اختصاص دارد و از سال ۱۹۵۱ میلادی پایه‌گذاری شده است.

هفتادمین دوره این نشست از تاریخ ۲۸ ژوئن تا ۳ جولای ۲۰۲۰ برگزار می‌شود.