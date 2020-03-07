  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۰

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

گرد و خاک هوای خوزستان را آلوده کرد/ کاهش دید افقی

گرد و خاک هوای خوزستان را آلوده کرد/ کاهش دید افقی

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: با توجه به انتقال گرد و خاک در اغلب مناطق استان کاهش دید و آلودگی هوا ناشی از گرد و خاک مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف و از صبح فردا نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و در سایر مناطق پراکنده استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین وزش باد نسبتاً شدید در استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به انتقال گرد و خاک عراقی از اواسط روز به بعد در اغلب مناطق استان کاهش دید و آلودگی هوا ناشی از گرد و خاک مورد انتظار است.

سبزه زاری بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته اهواز با ۳۰.۶ و ایذه با ۶.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای شهر اهواز ۳۰.۶ و ۱۵.۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 4872297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها