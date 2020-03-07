گرد و خاک هوای خوزستان را آلوده کرد/ کاهش دید افقی

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشههای پیشیابی آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف و از صبح فردا نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و در سایر مناطق پراکنده استان پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین وزش باد نسبتاً شدید در استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به انتقال گرد و خاک عراقی از اواسط روز به بعد در اغلب مناطق استان کاهش دید و آلودگی هوا ناشی از گرد و خاک مورد انتظار است.
سبزه زاری بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته اهواز با ۳۰.۶ و ایذه با ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی ادامه داد: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای شهر اهواز ۳۰.۶ و ۱۵.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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