نماز جماعت در مساجد تا اطلاع ثانوی تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر متن بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت ائمه محترم جماعات و اهل مسجد.

پیشاپیش اعیاد رجبیه مخصوصاً ولادت با سعادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) را تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم.

با شیوع و گسترش ویروس منحوس کرونا اجتماعات معنوی مان گرچه از حیث کمیت تحت تأثیر واقع شده است اما امیدواریم دل‌ها و قلب‌هایمان در این شرایط به خدا نزدیکتر گردد. قدر دعا و مناجات و با او بودن را بیشتر بدانیم و از خلوت‌هایمان با خدا بیشتر بهره ببریم. در انتظار فرج برای فرج و ظهور منجی عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء دعا کنیم.

ضمن توصیه به استفاده بیشتر از ماههای پیش رو و استفاده از ظرفیت نماز و دعا و استغفار و مناجات و تلاوت قرآن، توصیه می‌کنیم؛

۱. نماز جماعت تا اطلاع ثانوی تعطیل است. حتی الامکان ائمه محترم جماعات از برگزاری اجتماعات اعم از مجالس ختم و جشن، و کلیه برنامه‌های جمعی خودداری فرمایند.

۲. رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و توصیه‌نامه بهداشتی مرکز رسیدگی به امور مساجد الزامی است.

۳. حتی الامکان درب مساجد در اول وقت شرعی (به مدت ۳۰ دقیقه) باز باشد.

بر خود فرض می‌دانیم از زحمات شبانه روز مسئولین وزارت بهداشت و ستاد کرونا، کلیه پزشکان، پرستاران و مراقبین سلامت جامعه که در این ایام تلاش وافری دارند، بسیجیان و روحانیت معزز قدردانی و تشکر ویژه نمائیم.

مساجد و ائمه محترم جماعات همیاران شما در حوزه سلامت هستند.