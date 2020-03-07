۱۱۲ هزار تن عسل امسال در کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد مشیر غفاری اظهارداشت: صنعت زنبورداری کشور برای افق ۱۴۰۴، چشم‌اندازی را در نظر گرفته که پیشرو در بخش کشاورزی، سرآمد در منطقه، رقابت‌پذیر در جهان، بهره‌مند از دانش و فناوری روز، برخوردار از کسب و کارهای اقتصادی و کارآمد و عرضه‌کننده محصولات قابل‌اعتماد و ارزش‌آفرین است.

وی با اشاره به خواص زهر زنبور عسل تصریح کرد: میلیتین استخراجی از زهر زنبورعسل بسیار با ارزش است که در حال حاضر وارداتی است اما این پتانسیل در کشور وجود دارد که با تفاهم‌نامه‌ای که با مؤسسه رازی منعقد شده این محصول در داخل کشور و با کمک این مؤسسه و صندوق حمایت از زنبورعسل تولید و مورد استفاده قرار گیرد.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در رابطه با بیمه زنبورداران گفت: تفاهم‌نامه‌هایی هم در خصوص بیمه کلنی‌های زنبورعسل با بیمه اجتماعی زنبورداران امضا شده که در مرحله نهایی شدن است.

مشیرغفاری با اشاره به این نکته که محصولات زنبور عسل می‌واند بازار صادراتی خوبی در دنیا داشته باشد، اذعان کرد: در حال حاضر اولین محموله ژل رویال صادرشده است.

وی افزود: اتاق بازرگانی استان بوشهر هم برای صادرات عسل کُنار، از طریق عسلویه اقداماتی انجام داده است.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور عنوان کرد: طرح‌هایی را در خصوص ارزیابی مقایسه‌ای ملکه‌های زنبورعسل ایستگاه‌های اصلاح نژاد تحت پوشش معاونت تولیدات دامی، ایستگاه مؤسسه تحقیقات علوم دامی، ملکه‌هایی از کشور اسلوونی و ملکه‌های تحت اختیار زنبورداران و تعاونی‌ها داریم که امیدواریم این اقدامات دستآورد خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۷ ایستگاه اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل در سطح کشور داریم که زیر نظر معاونت امور تولیدات دامی استان‌ها هستند و برای واگذاری این ایستگاه‌ها با بخش خصوصی مکاتباتی انجام شده است.

مشیرغفاری با اشاره به این نکته که با وجود محدودیت عرصه برای استقرار کندوها، افزایش میزان کلنی‌ها کمی نگران‌کننده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا، در عرصه‌های مرتعی توسعه تعداد کلنی‌ها وجود ندارد و باید زنبورداری را در باغات و مزارع گسترش دهیم.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در رابطه با توزیع شکر برای زنبورداران بیان کرد: از ابتدای مهر سال جاری، در سطح کشور حدود ۳۸ هزار تن شکر برای زنبورداران از طریق اتحادیه زنبورداری و صندوق حمایت از توسعه زنبورداری تأمین سهمیه کرده‌ایم که به دست زنبورداران رسیده است.

وی در رابطه با کوچ کلنی‌های زنبورعسل گفت: دستورالعمل کوچ و استقرار کلنی‌های زنبورعسل را در دستور کار قرار داریم که این دستورالعمل هرسال بر اساس قانون نظام جامع دام‌پروری به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

مشیرغفاری افزود: دستورالعمل زنجیره تولید و توزیع نیز در دست انجام است که به غیر از زنبورداران، صنایع وابسته به این صنعت را هم شامل می‌شود.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور ادامه داد: با این دستورالعمل امیدواریم زنجیره‌هایی ایجاد شود که از مرحله پیش از تولید تا مرحله تولید محصول و عرضه مستقیم در فروشگاه‌های مرتبط با عسل در آن در نظر گرفته شده تا حداقل سود این زنجیره‌ها، نصیب زنبورداران شود.

وی در زمینهٔ سرشماری کلنی‌ها خاطرنشان کرد: از جمعیت حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کلنی زنبورعسل در کشور، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار کلنی مدرن و حدود ۳۰۰ هزار کلنی همچنان سنتی است.

مشیرغفاری افزود: نسبت به سال گذشته تعداد کندوها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده و از حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کلنی به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کلنی رسیده است.

وی تصریح کرد: تعداد زنبورستان‌ها هم نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش‌یافته است.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با اشاره به افزایش تولید عسل در کشور عنوان کرد: سال گذشته حدود ۹۰ هزار تن عسل در کشور تولید شد و در سال جاری میزان تولید آن به ۱۱۲ هزار تن رسیده است که ۹۸ درصد از این میزان تولید از کلنی‌های مدرن تأمین می‌شود.

وی افزود: بالاترین تولید عسل مربوط به استان آذربایجان غربی با ۲۱ هزار و ۴۰۰ تن است و کمترین میزان هم مربوط با سیستان و بلوچستان است که ۶۵ تن تولید عسل دارند.

مشیرغفاری اظهار کرد: تولید موم در سال ۹۷ حدود هزار و ۴۶۰ تن بوده که در سال ۹۸ این تولید به ۲ هزار و ۲۲۷ تن افزایش‌یافته است.

وی افزود: تولید بره موم هم از ۷۰ تن به ۱۲۳ تن رسیده است و ۷۶ درصد رشد داشته است، همچنین سرانه تولید عسل هم ۲۳ درصد افزایش‌یافته است.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور ابراز امیدواری کرد: در سال ۹۹ در زمینهٔ ملکه زنبورعسل، توسعه صادرات و واگذاری امور به تشکل‌های کشور، دستاوردهای خوبی داشته باشیم تا سند راهبردی با سرعت بیشتر اجرایی شود.