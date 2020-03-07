اقلام بهداشتی احتکار شده در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت اردبیل، رامین صادقی از کشف اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده احتکار شده توسط بازرسین این سازمان خبر داد و افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضای اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده بین شهروندان برخی از افراد سودجو اقدام به احتکار اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم کرده بودند که به همت بازرسین این سازمان کشف و توقیف شد تا پس از طی مراحل قانونی به مصرف کنندگان عرضه شود.

رئیس صمت اردبیل یادآور شد: طی هفته گذشته و در جریان بازرسی‌های انجام شده از واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی که به تعداد ۲۱۰ مورد رسیده، تعداد ۸ واحد صنفی متخلف به ارزش ۴۹۵ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال برخورد گردید تا پرونده‌های مربوطه پس از تکمیل برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی نمایند.

صادقی عنوان کرد: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را در این خصوص و احتکار اقلام بهداشتی و مورد نیاز مردم را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.

وی در ادامه افزود: به منظور رفع نیازهای استان علاوه بر یک واحد الکل سازی، چندین واحد تولیدی نیز در سطح استان خط تولیدی خود را تغییر داده و در حال تولید ماسک و مواد ضدعفونیمورد نیاز استان هستند.

رئیس صمت اردبیل ادامه داد: اقلام کشف شده شامل دستکش، مواد ضد عفونی کننده و ماسک بود که در مرکز استان کشف شده است.