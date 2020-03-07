واکنش کمیته تعیین وضعیت به محکوم شدن باشگاه تراکتور در فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال با اشاره به سه حکم فیفا علیه باشگاه تراکتور در پرونده آنتونی استوکس، لی اروین و کنستانت گفت: شاید در عرصه بین المللی و در کمیته های مختلف حضور فعالی نداشتیم که از حقوق فوتبالمان دفاع کنیم. اصل قضیه این است که زمان بستن قرارداد مقتضیات کشور را باید مدنظر قرار دهیم. از سوی دیگر حقوق خودمان برای فسخ را طوری در نظر بگیریم که تبعات نداشته باشد.

نورشرق درباره اینکه چرا طرف های ایرانی در پرونده های بین المللی باوجود تاکید بر برنده شدن در نهایت بازنده می شوند؟ تاکید کرد: نمی شود گفت ما بی تفاوت هستیم. در همین قضیه تراکتور می دانم که بخش حقوقی باشگاه زحمات زیادی کشید ولی دلایل متعدد دیگری دارد که توفیقی پیدا نمی کنیم. باشگاه تراکتور در بحث استوکس علاوه بر پاسخگویی به شکایت، دعوای متقابلی را هم مطرح کرد که توفیقی نداشت.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال همچنین درباره قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی گفت: در قرارداد با سرمربی اخیر تیم ملی، فدراسیون فوتبال مبلغ قرارداد را ریالی مورد توافق قرار داد. این نکته درستی بود که در قرارداد درج شد. موارد فسخ با دلیل یا بدون دلیل هم به روشنی در قرارداد آمد. زمان قرارداد بستن نباید اجازه بدهیم شرایط قرارداد به ما تحمیل شود. ما به عنوان استخدام کننده باید شرایط را در نظر بگیریم و از آن کوتاه نیاییم.