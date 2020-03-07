برف و باران چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز با ورود یک سامانه بارشی به سطح منطقه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، بارش باران و برف و در برخی نقاط رعد و برق انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای امروز عمدتاً بارش پراکنده باران و برای روز یک شنبه در برخی نقاط استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بارشها از شدت زیادی برخوردار نیستند.

وی گفت: همچنین برای امروز تا روز دو شنبه با احتمال انتقال گرد و غبار از جنوب غرب منطقه کاهش کیفیت و دید افقی دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار برای استان پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: دمای هوا برای صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش خواهد داشت