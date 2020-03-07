برنامه های ویژه شبکه یک برای ایام اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه یک سیما با توجه به تعطیلی مجامع عمومی و مراسم اعتکاف، برنامه های ویژه ای را برای بهره مندی مخاطبانش از معنویت مراسم دعای ایام البیض ماه رجب تدارک دیده است.

این ویژه برنامه بخش های متنوعی از جمله سخنرانی های مذهبی، ذکر دعای مجیر، زیارت امین الله و زیارت مخصوص رجبیه، اعمال ام داود، ارتباط با حرم مطهر رضوی و بررسی آثار دعا و توسل را شامل می شود.

ویژه برنامه های ایام البیض شبکه یک سیما، در روزهای سیزدهم تا پانزدهم ماه مبارک رجب، مصادف با ۱۸ الی ۲۰ اسفند، طبق جدول زمان بندی ذیل روی آنتن می رود.