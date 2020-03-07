  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۲

برنامه های ویژه شبکه یک برای ایام اعتکاف

برنامه های ویژه شبکه یک برای ایام اعتکاف

شبکه یک سیما، با توجه به تعطیلی مجامع عمومی و مراسم اعتکاف، برنامه هایی را برای این ایام تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه یک سیما با توجه به تعطیلی مجامع عمومی و مراسم اعتکاف، برنامه های ویژه ای را برای بهره مندی مخاطبانش از معنویت مراسم دعای ایام البیض ماه رجب تدارک دیده است.

این ویژه برنامه بخش های متنوعی از جمله سخنرانی های مذهبی، ذکر دعای مجیر، زیارت امین الله و زیارت مخصوص رجبیه، اعمال ام داود، ارتباط با حرم مطهر رضوی و بررسی آثار دعا و توسل را شامل می شود.

ویژه برنامه های ایام البیض شبکه یک سیما، در روزهای سیزدهم تا پانزدهم ماه مبارک رجب، مصادف با ۱۸ الی ۲۰ اسفند، طبق جدول زمان بندی ذیل روی آنتن می رود.

کد مطلب 4872484
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها