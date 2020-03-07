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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۳۲

امیر نصیرزاده:

نوسازی پادگان‌ها و فضای سبز همیشه مورد تاکید رهبر انقلاب است

نوسازی پادگان‌ها و فضای سبز همیشه مورد تاکید رهبر انقلاب است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: زیباسازی محیط، نوسازی پادگان‌ها و فضای سبز همیشه مورد تاکید مقام فرمانده معظم کل قوا بوده است و ما موظف و موکلف به انجام این کار هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور همسر شهید خلبان جاویدالاثر حسن ناری قمی و جانباز قطع نخاعی بهمن محمدزاده، ۵۳ نهال به یاد ۵۳ شهید جاویدالاثر خلبان در بوستان ایثارگران کوی انقلاب ستاد این نیرو غرس کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در این مراسم، گفت: کاشت نهال با نام و یاد شهدای گرانقدر زیبایی خاص خود را دارد، چرا که هرچه ما داریم از شهدا است و این بزرگواران حق بزرگی بر ما دارند.

امیر نصیرزاده تصریح کرد: تخریب بخش اعظمی از منابع طبیعی و تجاوز به حریم طبیعت توسط انسان‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان زیستی و محیطی از قبیل بیماری‌ها و تاثیر در سایر بخش‌ها شده است.

وی افزود: حفظ طبیعت، فضای سبز و کاشت درخت در کوی‌های سازمانی همیشه مورد اهتمام این نیرو بوده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: زیباسازی محیط، نوسازی پادگان‌ها و فضای سبز همیشه مورد تاکید مقام فرمانده معظم کل قوا بوده است و ما موظف و موکلف به انجام این کار هستیم.

کد مطلب 4872505
هادی رضایی

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