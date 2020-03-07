ویروس کرونا روی میز سلامت «خانه تو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، «میز سلامت» نام آیتم جدیدی در برنامه «خانه تو» است که از روز شنبه ۱۷ اسفند ماه، شیوع کرونا و ابعاد اجتماعی آن را از زاویه نگاه دیگری به تصویر می کشد و هر برنامه به یک موضوع، اختصاص یافته است.

در اولین قسمت از میز سلامت «خانه تو»، ویروسی خطرناکتر از کرونا، یعنی بحران اخبار جعلی و غیرمعتبر کرونایی و تاثیر آن در سلامت روانی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

در این قسمت زهرا شوقی با مهدی کاشفی فرد گفتگو خواهد کرد.

در بخش اول برنامه امروز مطابق با روال برنامه، فرهاد جم و صالح قاسمی درباره جمعیت ایران گفتگو می کنند.

«خانه تو»، به تهیه کنندگی سید محسن مناجاتی و اجرای فرهاد جم و زهرا شوقی، و سردبیری الهام ونکی روزهای زوج از ساعت ۱۵ الی ۱۶، با موضوعات جمعیت پایدار و فرزندآوری، سواد مالی و سواد حقوقی، کاری از گروه اجتماعی از شبکه ۴ سیما پخش می شود.