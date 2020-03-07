استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین تجهیزات مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزار مهر، علیرضا زالی، روز شنبه در نشست با اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران، گفت: تفاوت موضوع کرونا با سایر رخدادها در کشور این است که درحال تجربه پدیده ای هستیم که متاسفانه هم دانش کمی در عرصه جهانی برای آن وجود دارد و هم اینکه با حوادثی همچون سیل و زلزله کاملاً متفاوت است.

وی افزود: متاسفانه این بیماری ابعاد خیلی پیچیده ای دارد و فقط یک رخداد غیر مترقبه بیولوژیک نیست، بلکه به اندازه ابعاد بیولوژیک آن، ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن نیز گسترده است.

زالی با بیان اینکه ممکن است درگیری با این بیماری بین دو تا سه ماه آینده نیز ادامه داشته باشد، یادآور شد: تجربه چین نیز نشان می دهد در مقاطعی که به نظر می رسید اپیدمی در این کشور در حال کنترل است دوباره با یک موج جدید رو به رو شد، بنابر این اعلام زمان مهار این اپیدمی در کشور در حال حاضر کار دشواری است.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: به نظر می رسد از زمان شروع بحث کرونا در کشور در پروتکل های ملی، ساز و کار مدون و شفافی برای مشارکت گرفتن از بخش خصوصی نبوده است و این مسئله باعث ایجاد یک سردرگمی در ظرفیت های بخش خصوصی شده است.

وی اضافه کرد: همزمان بخشی از اقدامات بخش خصوصی مانند مجوزها، استفاده از ظرفیت های خارج از کشور و … با اقدامات بروکراتیک و ممانعت هایی که متناسب با شرایط فعلی کشور نیست روبه رو می شود.

زالی با تاکید براهمیت موضوع کرونا و ارتباط مستقیم آن با جان وسلامت مردم توضیح داد: اولین موضوع بحث امکانات حفاظت فردی است، یک بخشی از آن به خاطر سهمیه محدودی است که وزارت بهداشت برای استان تهران در نظر دارد و بخشی دیگر مربوط به این است که اقلام مکشوفه به سرعت وارد مدار نمی شوند، همچنین افزایش ظرفیت در تولید هنوز توانسته در عرصه خود را بروز دهد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در تامین این اقلام شد و افزود: در مورد تهران پیچیدگی های بیشتری وجود دارد، زیرا حجم بیماران بستری و خدمات درمانی گاهی اوقات از مجموع ده استان در کشور بیشتر است.

وی با اشاره به جمعیت شناور انبوه در شهر تهران گفت: این پدیده احتمالاً تمام کشور را درگیر می کند اما ما درحال حاضر در خط مقدم و نقطه داغ آن قرار داریم، به همین خاطر تهران به پروتکل متفاوتی نیازمند است زیرا تهران ایستگاه پایانی خدمات درمانی در کشور است و بدحال ترین بیماران در نهایت به تهران منتقل می شوند.

زالی با بیان اینکه اگر تهران برای رفع نیازهای خود دچار مشکل شود، کشور نیز با چالش رو به رو خواهد شد، اظهار کرد: در مورد تجهیزات حفاظت فردی سه مسئله نقدینگی، تامین تجهیزات و توزیع آن در سطح بازار وجود دارد که بخش خصوصی می تواند در این زمینه چابک ترعمل کند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه می توان با هماهنگی نسبت به ترخیص اورژانسی این اقلام در گمرک اقدام کرد، گفت: در تهران با وضعیت نگران کننده ای در الگوی ارائه خدمات رو به رو هستیم زیرا در روزهای اخیر تعداد بیماران افزایش می یابد و بیماران بدحال تری بستری خواهند شد که در نتیجه اقلام سرمایه ای ما در بیمارستان ها مانند اقلامی که در آی سی یو استفاده می شود در چند روز آینده مطلقاً برای بیماران بدحال کافی نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر از الان به تجهیز، توسعه و لجستیک این اقلام سرمایه ای کمک نکنیم شاهد افزایش خسارات جانی بر اثر کرونا خواهیم بود.

زالی با اشاره به اینکه بیماری کرونا به یک مسئله جهانی تبدیل شده است، خواستار تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام در کوتاه ترین زمان ممکن برای تهیه تجهیزات بهداشتی و درمانی با مشارکت اتاق بازرگانی شد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به آثار منفی این اپیدمی بر صنعت، تولید و بازرگانی کشور گفت: اما اگر بتوانیم هرچه سریعتر امکانات را در حوزه سلامت فراهم و بیماری را کنترل کنیم به نوعی احیای سریعتر اقتصاد کشور نیز کمک کرده ایم.

زالی تاکید کرد: اگر باری که بر دوش حوزه سلامت کشور است زودتر برداشته شود، اقتصاد نیز سریعتر مسیر معمول خود را پیدا می کند.

در ادامه این جلسه با اعضای اتاق بازرگانی درباره ظرفیت ها، چالش ها و امکانات این اتاق برای تامین اقلام بهداشتی و درمانی لازم برای مقابله با بیماری کرونا در استان تهران و هم چنین ساز و کارهای قانونی آنها بحث و گفت و گو شد.