به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر که جهت شرکت در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو به سر می‌برد، پنجشنبه و جمعه گذشته با سفرا و نمایندگان دائم حاضر در اجلاس فوق منجمله آنگولا، شیلی، توگو، هلند، بلژیک، چک (رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا) دیدار و گفتگو کرد.

دیدار تفرشی با سفرای کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر

در این دیدارها، گسترش همکاری‌های قضائی و حقوقی دوجانبه، ضرورت توقف فرآیند کنونی و سو استفاده ابزاری از قطعنامه و رویکرد سیاسی علیه وضعیت حقوق بشر کشورمان، ضرورت تغییر جایگاه کنونی حقوق بشر (سلاحی علیه کشورها)، محکومیت تحریم‌های یکجانبه و شناسایی آن به عنوان یکی از نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، اهم مطالب مورد گفتگو میان معاون بین الملل ستاد حقوق بشر با سفرا و نمایندگان دائم کشورهای حاضر در نشست فوق بود.

دیدار تفرشی با سفرای کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر

هفته جاری سومین گزارش ملی کشورمان به سازوکار (UPR)، پس از ارائه و جمع بندی نقطه نظرات کشورهای جهان و سازمان‌های مردم نهاد، در چهل و سومین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر به تصویب خواهد رسید.