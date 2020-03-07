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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۰۱

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر مطرح کرد

ضرورت مقابله با سوء استفاده ابزاری از قطعنامه‌های حقوق بشری

ضرورت مقابله با سوء استفاده ابزاری از قطعنامه‌های حقوق بشری

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای حاضر در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر، خواستار مقابله با سوء استفاده ابزاری از قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ملت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر که جهت شرکت در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو به سر می‌برد، پنجشنبه و جمعه گذشته با سفرا و نمایندگان دائم حاضر در اجلاس فوق منجمله آنگولا، شیلی، توگو، هلند، بلژیک، چک (رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا) دیدار و گفتگو کرد.

دیدار تفرشی با سفرای کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر

در این دیدارها، گسترش همکاری‌های قضائی و حقوقی دوجانبه، ضرورت توقف فرآیند کنونی و سو استفاده ابزاری از قطعنامه و رویکرد سیاسی علیه وضعیت حقوق بشر کشورمان، ضرورت تغییر جایگاه کنونی حقوق بشر (سلاحی علیه کشورها)، محکومیت تحریم‌های یکجانبه و شناسایی آن به عنوان یکی از نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، اهم مطالب مورد گفتگو میان معاون بین الملل ستاد حقوق بشر با سفرا و نمایندگان دائم کشورهای حاضر در نشست فوق بود.

دیدار تفرشی با سفرای کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر

هفته جاری سومین گزارش ملی کشورمان به سازوکار (UPR)، پس از ارائه و جمع بندی نقطه نظرات کشورهای جهان و سازمان‌های مردم نهاد، در چهل و سومین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر به تصویب خواهد رسید.

کد مطلب 4872545

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