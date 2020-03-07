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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۱۸

در برنامه چراغ مطالعه؛

نقش مصلحت در فقه سیاسی شیعه بررسی می شود

نقش مصلحت در فقه سیاسی شیعه بررسی می شود

چراغ مطالعه، شنبه ۱۷ اسفند، میزبان حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی، نویسنده‌ کتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه به سرمقاله برنامه، تا قبل از انقلاب اسلامی، هیچ گاه یک فقیه شیعه عهده‌دار حکومت نشده بود. طبیعی بود که بعد از انقلاب گاهی پرسش‌هایی پیش بیاید در مورد اینکه فقه برای هر مسئله حاکمیتی و اجتماعی چه راه‌حلی دارد؟ بعد از انقلاب مفهومی بنام مصلحت نیز پای خود را میان احکام فقهی باز کرد.

حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از متخصصان فقه سیاسی است که با همین دغدغه کتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» را نوشته است.

چراغ مطالعه، برنامه‌ای تخصصی در حوزه کتاب است و با نویسندگان حوزه علوم انسانی در مورد کتاب‌هایشان به گفتگو می‌نشیند.

این برنامه شنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهارسیما پخش می‌شود و تکرار آن یکشنبه‌ها ساعت ۱۰ و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 4872561

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