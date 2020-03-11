به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بینالمللی تاریخ و علوم اجتماعی در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲ در پاریس- فرانسه برگزار میشود.
محور موضوعات شامل علوم سیاسی، مبانی علوم سیاسی، معانی و دامنه علوم سیاسی، دولت و عناصر آن، قانون، عدالت، آزادی، برابری، دموکراسی، سیستم حزب سیاسی، تمرکززدایی دموکراتیک، نظم سیاسی بینالمللی، علم مدرن سیاسی، انقلاب رفتاری و نهادینه سازی جدید، علوم سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی، تاریخ، سیستمهای دولتی، تجزیه و تحلیل فعالیتهای سیاسی، افکار سیاسی و رفتار سیاسی، توزیع قدرت و منابع، نظریه و اصول سیاست، سیاست تطبیقی، اقتصاد سیاسی بینالمللی، روابط بینالملل، تئوری سیاسی، قانون عمومی و روششناسی سیاسی است.
از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت میشود چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۷/paris/ICPSLE/sponsorship ارسال نمایند.
مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان ۱۳ فوریه ۲۰۲۱ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/political-science-liberty-and-equality-conference-in-july-۲۰۲۲-in-paris مراجعه گردد.
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