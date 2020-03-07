یک نفر در رودخانه زاینده رود غرق شد

کمال اکبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک نفر در رودخانه زاینده رود حوالی منطقه چم خرم غرق شد، اظهار داشت: این فرد به داخل رودخانه سقوط کرده است.

وی بیان کرد: جستجو برای یافتن جسد این فرد توسط نیروهای امدادی ادامه دارد.