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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

پسماند عفونی درمانگاه رباط‌کریم در میان زباله‌های عادی شناسایی شد

پسماند عفونی درمانگاه رباط‌کریم در میان زباله‌های عادی شناسایی شد

رباط کریم- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم از شناسایی پسماندهای عفونی یک درمانگاه در میان پسماندهای عادی خبر داد و گفت:پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند رباط‌کریم اظهار کرد: در جریان انتقال پسماندهای عادی جمع‌آوری‌شده توسط شهرداری به مرکز دفن رودخانه شور، وجود پسماندهای عفونی منتسب به یکی از درمانگاه‌های شهرستان در میان زباله‌های عادی شناسایی شد.

وی افزود: پس از اطلاع از موضوع، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم در محل حضور یافتند و موضوع را مورد بررسی و مستندسازی قرار دادند.

عسگری ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، نحوه مدیریت و دفع پسماندهای عفونی این درمانگاه مغایر با الزامات مربوط به مدیریت پسماندهای پزشکی تشخیص داده شد و پرونده تخلف پس از انجام مستندات لازم، برای رسیدگی قانونی و اعلام جرم به مراجع قضایی ارجاع شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت جداسازی پسماندهای عفونی از پسماندهای عادی بیان کرد: اختلاط پسماندهای عفونی با زباله‌های عادی می‌تواند سلامت عمومی، کارکنان حوزه مدیریت پسماند و محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کند.

وی افزود: مراکز درمانی موظف هستند پسماندهای عفونی را به‌صورت صحیح تفکیک، نگهداری و دفع کنند و الزامات مربوط به مدیریت اصولی این نوع پسماندها را رعایت کنند.

عسگری خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم در چارچوب مصوبات کارگروه مدیریت پسماند، موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی و عفونی را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6964497

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