به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند رباط‌کریم اظهار کرد: در جریان انتقال پسماندهای عادی جمع‌آوری‌شده توسط شهرداری به مرکز دفن رودخانه شور، وجود پسماندهای عفونی منتسب به یکی از درمانگاه‌های شهرستان در میان زباله‌های عادی شناسایی شد.

وی افزود: پس از اطلاع از موضوع، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم در محل حضور یافتند و موضوع را مورد بررسی و مستندسازی قرار دادند.

عسگری ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، نحوه مدیریت و دفع پسماندهای عفونی این درمانگاه مغایر با الزامات مربوط به مدیریت پسماندهای پزشکی تشخیص داده شد و پرونده تخلف پس از انجام مستندات لازم، برای رسیدگی قانونی و اعلام جرم به مراجع قضایی ارجاع شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت جداسازی پسماندهای عفونی از پسماندهای عادی بیان کرد: اختلاط پسماندهای عفونی با زباله‌های عادی می‌تواند سلامت عمومی، کارکنان حوزه مدیریت پسماند و محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کند.

وی افزود: مراکز درمانی موظف هستند پسماندهای عفونی را به‌صورت صحیح تفکیک، نگهداری و دفع کنند و الزامات مربوط به مدیریت اصولی این نوع پسماندها را رعایت کنند.

عسگری خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم در چارچوب مصوبات کارگروه مدیریت پسماند، موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی و عفونی را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.