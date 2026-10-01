به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر صبح پنجشنبه در این برنامه اظهار کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت در ۱۰ شهرستان استان بوشهر برگزار شد و محور اصلی برنامه، محصولات زراعی کشت پاییزه بود.

شهریار مرشدی افزود: این برنامه با هدف ترویج برنامه‌های الگوی کشت و انتقال یافته‌های علمی و فنی به بهره‌برداران اجرا شد و تلاش شد توصیه‌های کاربردی و متناسب با شرایط تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مرشدی ادامه داد: در این کاروان، کشت پاییزه با تأکید بر محصولاتی از جمله گندم، جو، کنجد، کاملینا، کلزا، گلرنگ و چغندرقند مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان توصیه‌های علمی و فنی لازم را برای افزایش بهره‌وری تولید ارائه کردند.

تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: در جریان این برنامه، ضرورت برنامه‌ریزی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت، سیاست‌ها و توصیه‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی و آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با محصولات پاییزه برای بهره‌برداران تشریح شد.

وی بیان کرد: کشاورزان حاضر در این برنامه فرصت داشتند مسائل و پرسش‌های فنی خود را با کارشناسان در میان بگذارند و پاسخ‌های لازم را متناسب با شرایط مزارع دریافت کنند.

مرشدی خاطرنشان کرد: اجرای این کاروان در منطقه چاه‌کوتاه، در راستای تقویت ارتباط میان بخش تحقیقاتی، کارشناسان ترویج و بهره‌برداران و با هدف انتقال دانش کاربردی از مراکز علمی و تحقیقاتی به عرصه تولید انجام شد.

وی گفت: ارتباط مستقیم کارشناسان با کشاورزان می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از یافته‌های علمی در فرآیند تولید را فراهم کرده و تصمیم‌گیری بهره‌برداران در زمینه انتخاب محصول، زمان کشت و مدیریت مزرعه را بهبود دهد.

انتقال دانش به عرصه تولید

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر افزود: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت، فرصتی برای تبادل نظر میان کشاورزان و کارشناسان و پاسخگویی به مسائل فنی بهره‌برداران در زمینه کشت پاییزه بود.

مرشدی تأکید کرد: تشویق بهره‌برداران به استفاده از توصیه‌های علمی در انتخاب محصول و مدیریت کشت پاییزه، از اهداف مهم این برنامه است و تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت فرهنگ الگوی کشت و افزایش بهره‌وری منابع در بخش کشاورزی کمک کند.

این کاروان با هدف ترویج الگوی کشت، انتقال یافته‌های علمی و فنی و ارتقای بهره‌وری تولید در مزارع استان بوشهر برگزار شد و بهره‌برداران با آخرین توصیه‌های فنی مربوط به کشت پاییزه آشنا شدند.