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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

ترویج الگوی کشت پاییزه در مزارع بوشهر با برگزاری کاروان بهره‌وری

ترویج الگوی کشت پاییزه در مزارع بوشهر با برگزاری کاروان بهره‌وری

بوشهر- یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت با محوریت محصولات زراعی کشت پاییزه، همزمان با سراسر کشور در مزارع الگویی ۱۰ شهرستان استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر صبح پنجشنبه در این برنامه اظهار کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت در ۱۰ شهرستان استان بوشهر برگزار شد و محور اصلی برنامه، محصولات زراعی کشت پاییزه بود.

شهریار مرشدی افزود: این برنامه با هدف ترویج برنامه‌های الگوی کشت و انتقال یافته‌های علمی و فنی به بهره‌برداران اجرا شد و تلاش شد توصیه‌های کاربردی و متناسب با شرایط تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مرشدی ادامه داد: در این کاروان، کشت پاییزه با تأکید بر محصولاتی از جمله گندم، جو، کنجد، کاملینا، کلزا، گلرنگ و چغندرقند مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان توصیه‌های علمی و فنی لازم را برای افزایش بهره‌وری تولید ارائه کردند.

تأکید بر نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: در جریان این برنامه، ضرورت برنامه‌ریزی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت، سیاست‌ها و توصیه‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی و آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با محصولات پاییزه برای بهره‌برداران تشریح شد.

وی بیان کرد: کشاورزان حاضر در این برنامه فرصت داشتند مسائل و پرسش‌های فنی خود را با کارشناسان در میان بگذارند و پاسخ‌های لازم را متناسب با شرایط مزارع دریافت کنند.

مرشدی خاطرنشان کرد: اجرای این کاروان در منطقه چاه‌کوتاه، در راستای تقویت ارتباط میان بخش تحقیقاتی، کارشناسان ترویج و بهره‌برداران و با هدف انتقال دانش کاربردی از مراکز علمی و تحقیقاتی به عرصه تولید انجام شد.

وی گفت: ارتباط مستقیم کارشناسان با کشاورزان می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از یافته‌های علمی در فرآیند تولید را فراهم کرده و تصمیم‌گیری بهره‌برداران در زمینه انتخاب محصول، زمان کشت و مدیریت مزرعه را بهبود دهد.

انتقال دانش به عرصه تولید

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر افزود: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت، فرصتی برای تبادل نظر میان کشاورزان و کارشناسان و پاسخگویی به مسائل فنی بهره‌برداران در زمینه کشت پاییزه بود.

مرشدی تأکید کرد: تشویق بهره‌برداران به استفاده از توصیه‌های علمی در انتخاب محصول و مدیریت کشت پاییزه، از اهداف مهم این برنامه است و تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت فرهنگ الگوی کشت و افزایش بهره‌وری منابع در بخش کشاورزی کمک کند.

این کاروان با هدف ترویج الگوی کشت، انتقال یافته‌های علمی و فنی و ارتقای بهره‌وری تولید در مزارع استان بوشهر برگزار شد و بهره‌برداران با آخرین توصیه‌های فنی مربوط به کشت پاییزه آشنا شدند.

کد مطلب 6964358

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