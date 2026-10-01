به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های «خلیج فارس» با محوریت «موسیقی خلیج فارس و تأثیر آن بر موسیقی دفاع مقدس» با همکاری اداره امورفرهنگی و بسیج اساتید آموزشکده پسران بوشهر برگزار شد.

در این نشست که با حضور اساتید و کادر اداری برگزار شد، اکبر ابراهیمی، هنرمند استان بوشهر، به تحلیل عمیق ریشه‌های موسیقی بوشهر و نقش آن در بازسازی حماسه‌های دفاع مقدس پرداخت.

ابراهیمی صبح پنجشنبه در این نشست با اشاره به پیوند ناگسستنی موسیقی بوشهر با ارادت مذهبی، اظهار کرد: موسیقی در این استان همواره تحت تأثیر ارادت عمیق مردم به اهل بیت (ع) بوده است. این ویژگی باعث شده تا نواهای بومی، حتی در فعالیت‌های دریانوردی و تجاری، با نمادهای مذهبی و آواهایی نظیر “نیمه میر محمد حنفیه” در هم آمیخته شود.

وی با تأکید بر تأثیر این الگوهای صوتی بر موسیقی دوران دفاع مقدس افزود: آواها و نواهای بومی بوشهر، ستون اصلی موسیقی حماسی جنگ هشت ساله بود. برای نمونه، استفاده از موسیقی عزاداری بوشهری منجر به خلق آثار ماندگاری همچون آهنگ«ممد نبودی ببینی» شد. این تأثیرگذاری فراتر از جنگ هشت ساله بوده و در وقایعی نظیر جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و حتی در مراسم تشییع رهبر شهید نیز با بهره‌گیری از سازهایی چون «دمام» و موسیقی عزاداری مشهود است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ای، از تولیدات برجسته صدا و سیمای مرکز بوشهر یاد کرد و آثار ماندگاری نظیر «یزله خیبرشکن» را که در سطح کشوری بازخورد داشته، نتیجه مستقیم این رویکرد بومی و مذهبی دانست.

رئیس اداره امورفرهنگی آموزشکده پسران بوشهر، دبیر اجرایی سلسله نشست‌های خلیج فارس، در پایان این مراسم خاطرنشان کرد: این سومین نشست از این سلسله برنامه‌هاست که با استقبال گسترده برگزار شد.

محمود حیدریه افزود: نشست‌های پیشین با موضوعاتی چون «ال مذکور» و «قیام شهید رئیس علی دلواری» با حضور پژوهشگران و اساتید برجسته کشوری برگزار شده بود و این سلسله نشست‌ها با همکاری اساتید تراز اول استان و کشور با موضوعات متنوع ادامه خواهد یافت.