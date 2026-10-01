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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تکریم و معارفه معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

تکریم و معارفه معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از زحمات سرهنگ«محمودعلی بهبودی» تقدیر و سرهنگ«محمود روانخوش» را به عنوان معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سردار حیدر سوسنی فرمانده انتظامی استان بوشهر از زحمات و تلاش‌های صادقانه سرهنگ «محمد علی بهبودی» معاون سابق معاونت وظیفه عمومی تقدیر شد و سرهنگ «محمود روانخوش»با حکم فرمانده فراجا به عنوان معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر منصوب شد.

در این مراسم، فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند سی ساله سرهنگ بهبودی، وی را فردی توانمند و متعهد دانست که در مدت مسئولیت خود در همه پست های انتصابی، با تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در ارتقاء وضعیت و رسالت پلیس استان ایفا کرده است.

سرهنگ محمود روانخوش نیز در این انتصاب جدید ضمن ابراز خرسندی از اعتماد صورت‌گرفته، تأکید کرد که در مسیر خدمت به مردم و ارتقاء استانداردهای پلیس استان بوشهر، همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

کد مطلب 6964452

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