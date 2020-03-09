ثبت نام اولین مرحله آموزش مجازی قرآن ویژه کارگران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح خوش مشرب مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت: دارالقرآن خانه کارگر با هدف توسعه فعالیت‌ها و آموزش‌های رایگان قرآن و بهره‌گیری از سیستم شبکه‌های اجتماعی اقدام به برگزاری ثبت نام اولین مرحله آموزش‌های مجازی قرآن کریم در سال ۹۹ می‌کند.

وی افزود: محتوای این آموزش‌ها به شکل موبایلی طراحی شده است که همه کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با مراجعه به آن در هر ساعت از شبانه‌روز تحت این آموزش‌ها قرار گیرند.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند عدد ۱۱۰ را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند.