داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا در قم تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، کریم همتی نماینده ویژه وزیر بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز به قم سفر کرد و از نزدیک با روند فعالیت‌های صورت گرفته استان در خصوص مبارزه با ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داد.

وی در حاشیه سفر به قم گفت: خوشبختانه کارهای خوب و ارزنده‌ای در قم انجام شده است و شیب تندی که تعداد مبتلایان داشتند کمی در حال کاهش بوده و از سوی دیگر روند بهبودیافتگان نیز بیشتر است.

نماینده ویژه وزیر بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیشتر تلاش این است که مردم با کمترین مشکلات بتوانند خدمات را دریافت و روند و شیب مبتلایان را کم کنیم.

همتی با اشاره به مشکلات دارویی در استان قم گفت: خوشبختانه دارو نیز در اختیار استان قرار گرفت تا بیماران در مراکز درمانی بتوانند از آن استفاده کنند و با توجه به اینکه شهر قم کارخانجات زیادی دارد امیدواریم با همکاری سازمان صمت، لوازم محافظتی در استان تولید شود.

وضعیت قم باید به صورت ویژه دیده شود

استاندار قم نیز گفت: وضعیت قم باید به صورت ویژه دیده شود و این نکته به نماینده وزیر بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بیان شده و اگر بتوانیم در قم موضوع ویروس کرونا را کنترل کنیم، قطعاً از الگوی مقابله‌ای قم در سایر استان‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.

بهرام سرمست گفت: همچنین موضوع فعالیت‌های کادر درمانی بررسی و با توجه به اینکه پزشکان و پرستاران قمی نسبت به دیگر استان‌ها از مدت‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، باید ویژه‌تر دیده شده و امکانات و پرداختی‌ها به روز باشد.

وی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در راستای تأمین نیازهای ضروری استان از جمله ماسک و محلول شستشوی دست گفت: برخی از واحدهای تولیدی که امکان تغییر خط تولید آنها بوده است، برنامه ریزی ها در خصوص آنها انجام شده و در تأمین مواد اولیه و ماشین آلات آنها نیز با معاون اقتصادی رئیس جمهور صحبت کردیم و مقرر شد تا اینها از تعرفه صفر در امر واردات اقلام برخوردار شوند و در صورتی که تجار و وارد کنندگان در این خصوص ورود کنند از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.

استاندار قم بیان داشت: اگر در زمینه ورود ماشین آلات نیز اقدام کنند، حمایت انجام می‌شود که برخی از کارخانه‌ها نیز روند فعالیت خود را تغییر داده‌اند و با استانداران دیگر استان‌ها مکاتبات انجام شده تا بتوانیم مواد اولیه این کارخانه‌ها را نیز تأمین کنیم.

شایان ذکر است همچنین جلسه ویدئو کنفرانس نیز با حضور مسئولان وزارت بهداشت و استاندار قم و نماینده ویژه وزیر بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.