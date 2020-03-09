کشف دپوی یک میلیارد ریالی مواد غذایی احتکار شده در هامون

سرهنگ عباس کشته گر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر احتکار مقادیری قابل توجه، مواد غذایی در یک منزل مسکونی واقع در یکی از روستاهای شهرستان هامون، بررسی موضوع در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و حصول اطمینان از موضوع با هماهنگی قضائی در معیت نماینده اداره تعزیرات به محل اعزام و در بازرسی از منزل مذکور مقادیری قابل توجه مواد غذایی احتکار شده را شامل یک هزار کیسه برنج ۱۰ کیلویی، یک هزار قوطی رب، یک هزار بطری روغن یک لیتری مایع و تعداد ۳ هزار بسته ماکارونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هامون تصریح کرد: ارزش اقلام خوراکی احتکار شده توسط کارشناسان اداره تعزیرات یک میلیارد و ۲۴۷ میلون ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.