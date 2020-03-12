به گزارش خبرنگار مهر، سقوط سنگین سهام آمریکا در روزهای اخیر از میزان رشد شاخص داوجونز در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به شدت کاسته است. این در حالی است که ترامپ همیشه رشد این شاخص را دستاورد بزرگ دولت خود قلمداد می‌کرد.

از آغاز پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شاخص داوجونز از ۱۸۳۶۵ واحد، با یک شیب تند رشد کرد و ماه قبل به رکورد تاریخی ۲۹۵۶۸ واحد رسید، که این به معنای جهشی ۶۱ درصدی است.

اما با شیوع ویروس کرونا در آمریکا و نگرانی به وجود آمده در بازارهای مالی این کشور، فرار سرمایه از بازار سهام به سوی بازارهای امن‌تری مانند طلا و اوراق قرضه شروع شد و شاخص‌های سهام ظرف ۳ هفته به شدت سقوط کردند. با این سقوط دستاورد اقتصادی ترامپ بر بادرفت.

روز چهارشنبه شاخص داوجونز با سقوط سنگین ۱۰۸۸ واحدی دیگری روبرو شد که این شاخص را به ۲۳۹۲۹.۴۴ واحد بازگرداند. حالا سود این شاخص از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۶۱ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

اگر رشد سهام را از روزی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا سوگند یاد کرد (سه سال پیش) حساب کنیم خواهیم دید که رشد شاخص داوجونز تنها به ۲۱ درصد رسیده و از ۱۹۷۲۷ واحد به ۲۳۹۲۹.۴۴ واحد افزایش یافته است. داوجونز دو سال و نیم پیش از این در سطح ۲۳۹۰۰ واحد قرار گرفته بود یعنی هر آن‌چه بازارهای سهام در این دو سال و نیم به دست آورده بودند ظرف ۲ هفته بر باد رفت.

این وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که عملکرد شاخص‌های سهام در دوره ترامپ را با دوره ریاست‌جمهوری اوباما مقایسه کنیم. باید گفت داوجونز در همین مدت زمان تحت ریاست‌جمهوری اوباما توانست ۶۲ درصد جهش کند. شاخص اس‌اندپی هم در دوره ترامپ ۲۲ درصد رشد داشت در حالی که در ۳ سال اول دوره اوباما ۷۰ درصد رشد کرده بود.

ترامپ در واکنش به این سقوط سهمگین سهام، دموکرات‌ها را در کنار شیوع ویروس کرونا مقصر دانسته است. او معتقد است بازارها برای این در حال سقوط هستند که سرمایه‌گذاران نگران هستند یک دموکرات جایگزین ترامپ شود.

نمودار زیر نشان می‌دهد رشد شاخص داوجونز در دوره ریاست جمهوری ترامپ با سقوط‌های اخیر، از ۶۱ درصد به ۳۰ درصد محدود شده است در حالی که در دوره مشابه ریاست جمهوری باراک اوباما ۷۰ درصد رشد کرده بود.

سقوط بازار سهام آمریکا شروعی بر پایان ترامپ

سیدمحمد صادق الحسینی، تحلیلگر اقتصادی، سقوط بازار سهام آمریکا را شروعی بر پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ می‌داند و می‌گوید: ۱۰ درصد سقوط شاخص سهام طی ۷ روز در تاریخ اقتصاد آمریکا بی سابقه بوده است و حباب سنگین در بازار دارایی‌ها در آمریکا که ترامپ با نرخ بهره پایین مدام در آن دمیده است، حالا با سوزن کرونا در حال ترکیدن است

وی می‌گوید: این روند اگر ادامه یابد کل اقتصاد جهان را با رکودی بزرگ مواجه خواهد ساخت. بازارهای سهام جهان در این ایام میلیاردها دلار از دست داده اند و چین جزو معدود کشورهایی است که وضعش درحال بهترشدن است.

وی معتقد است افزایش کسری بودجه بدون توجه به سیکل‌های تجاری رمز اقتصاد ترامپ است. از سال ۱۹۸۳ تاکنون این اولین بار است که میزان رشد کسری بودجه همبسته با نرخ بیکاری حرکت نمی‌کند. یعنی ترامپ بجای سیاست مالی ضدچرخه‌ای در حال افزایش کسری بودجه در دوران رونق است. اما این بار بدلیل پایین بودن نرخ‌های بهره، بانک‌های مرکزی ابزاری جدی برای مقابله با بحران ندارند و اگر حباب بترکد، آغاز رکودی ویران‌کننده است که کوچترین اثرش نابودی ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ است.