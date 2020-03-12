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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸

نماینده سمیرم در مجلس:

مقابله با بیماری کرونا باید در سطح جهانی انجام شود

مقابله با بیماری کرونا باید در سطح جهانی انجام شود

سمیرم - نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع شیوع کرونا به‌صورت جهانی رخ داده و مقابله ما با این بیماری نیز باید در سطح جهانی انجام شود.

اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنترل مرزهای کشور و مرزهای استانی یکی از موارد مهم در راستای پیشگیری از شیوع کروناست.

وی با بیان اینکه روستاهای کشور از جمله نقاطی هستند که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرند، ابراز دشات: با توجه به شروع فصل بهار و آغاز کشاورزی و بازگشت برخی بومیان به محل سکونتشان باید از روستاها مراقبت کرد تا با انجام کنترل‌های پزشکی در مبادی روستاها، ا این بیماری در این مناطق شیوع پیدا نکند.

نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر موضوع پیشگیری با هماهنگی همه دستگاه‌ها و همراهی مردم صورت گیرد، می‌توان به راحتی از این بحران عبور کرد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این ویروس ناشناخته است و درمان قطعی آن کشف نشده است، تنها راه ممکن برای مقابله آن، پیشگیری است. به همین سبب مردم باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

سلیمی گفت: موضوع شیوع کرونا به‌صورت جهانی رخ داده و مقابله ما با این بیماری نیز باید در سطح جهانی انجام شود.

کد مطلب 4875016

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