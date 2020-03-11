جنگ بیولوژیکی گریبان کشور را گرفته است/ضدعفونی معابر قم توسط ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری شامگاه سه‌شنبه در دیدار با مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بیان کرد: ارتش برای مقابله با کرونا به تازگی قرارگاه جهادی در قم احداث کرده و با هماهنگی لازم با استانداری خدماتی را برای مقابله با این ویروس ارائه می‌دهد.

وی ارتش را آماده جانفشانی دانست و افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در زمینه خدمت به ملت تلاش کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ادامه داد: امروز با یک جنگ بیولوژیکی مواجه هستیم که گریبانگیر کشورمان شده است و همانگونه که در دوران انقلاب و دفاع مقدس پیروز شده‌ایم در این عرصه نبرد نیز پیروز خواهیم شد.

وی ایران با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای مقابله با بیماری کرونا تجهیز کرده است، افزود: در تلاشیم تا این بیماری طولانی نشود.

امیر حیدری بیان کرد: بیمارستان ۵۰ تختی در پردیسان قم توسط ارتش ایجاد شده که قابلیت گسترش تا هزار تخت را دارد و دارای کادری مجرب است.

وی گفت: هیچیک از افرادی که برای خدمت رسانی وارد قم شده‌اند به اجبار نبوده است بلکه وظیفه خود را مبنی بر ولایت‌مداری و خدمت به مردم دانسته‌اند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به ضدعفونی کردن معابر عمومی و پرتردد، افزود: ضد عفونی معابر یک روز در میان توسط ارتش انجام شد ضمن اینکه تیمی در حرم مطهر مستقر شده و اقدام به ویروس زدایی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتش همزمان با شیوع کرونا به توزیع اقلام بهداشتی در میان مردم اقدام کرد، گفت: تولید مواد بهداشتی، ماسک، گان پزشکی و مواد ضدعفونی از جمله توانمندی‌های ارتش است زیرا ارتش در زمینه تولید لباس‌های ویژه کادر پزشکی تجهیزات خوبی دارد.

امیر حیدری ابراز کرد: در صورتی که قابلیت ارائه مواد اولیه از جمله پارچه در قم وجود داشته باشد، ما آمادگی لازم برای تولید را داریم ضمن اینکه از کادر متخصص پزشکی و درمانی نیز برخوردار هستیم.

وی با بیان اینکه در استان قم در قالب ستاد بحران، مدیریت خوبی در خصوص کنترل و پیشگیری از کرونا انجام شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم با مشارکت دستگاه‌های اجرایی قم و علوم پزشکی هر چه زودتر این ویروس را ریشه کن کنیم.