مراجعه به بنیاد مسکن استان خوزستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت شهروندان کاهش ترددهای غیرضروری ایاب و ذهابهای درون استانی، فعالیتها و خدمات اداری بنیاد مسکن خوزستان برای مراجعین غیرحضوری میشود.
بر اساس این طرح، کارکنان بنیاد مسکن، ستاد بازسازی مناطق سیلزده و مناطق آبگرفته استان طبق روال عادی در محل کار حاضر خواهند شد اما پاسخگویی آنان به اربابرجوع به صورت تلفنی خواهد بود.
مردم پس از تماس با شماره تلفنهای ۳۳۹۲۵۰۳۶ الی ۳۹ بنیاد مسکن استان، ۳۵۵۱۷۶۳۴ ستاد مناطق آبگرفته اهواز و کارون و ۳۳۹۲۵۰۲۰( داخلی ۲۲۴) ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده خوزستان میتوانند از آخرین وضعیت درخواستهای خود مطلع شوند و در صورت تشخیص کارشناس حوزههای یاد شده در قسمت مذکور حضور یابند.
ساعت پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۵ خواهد بود. این طرح تا اطلاع ثانوی اجرا میشود.
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