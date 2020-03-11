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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۰

تا اطلاع ثانوی؛

مراجعه به بنیاد مسکن استان خوزستان غیرحضوری شد

مراجعه به بنیاد مسکن استان خوزستان غیرحضوری شد

اهواز- با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت شهروندان کاهش ترددهای غیرضروری ایاب و ذهاب‌های درون استانی، مراجعه به بنیاد مسکن استان خوزستان غیرحضوری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت شهروندان کاهش ترددهای غیرضروری ایاب و ذهاب‌های درون استانی، فعالیت‌ها و خدمات اداری بنیاد مسکن خوزستان برای مراجعین غیرحضوری می‌شود.

بر اساس این طرح، کارکنان بنیاد مسکن، ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده و مناطق آب‌گرفته استان طبق روال عادی در محل کار حاضر خواهند شد اما پاسخگویی آنان به ارباب‌رجوع به صورت تلفنی خواهد بود.

مردم پس از تماس با شماره تلفن‌های ۳۳۹۲۵۰۳۶ الی ۳۹ بنیاد مسکن استان، ۳۵۵۱۷۶۳۴ ستاد مناطق آب‌گرفته اهواز و کارون و ۳۳۹۲۵۰۲۰( داخلی ۲۲۴) ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل‌زده خوزستان می‌توانند از آخرین وضعیت درخواست‌های خود مطلع شوند و در صورت تشخیص کارشناس حوزه‌های یاد شده در قسمت مذکور حضور یابند.

ساعت پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۵ خواهد بود. این طرح تا اطلاع ثانوی اجرا می‌شود.

کد مطلب 4875337

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    نظرات

    • یوسف IR ۰۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      0 0
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      من‌ از‌ روستا‌ بار‌ کردم‌ وحالا‌ میخوام‌ برگردم‌ زمان‌ سیل‌ خانه‌ام‌ خراب‌ شده‌ وهیچ‌ کمکی‌ به‌ من‌ نکردن‌ حالا‌ میخوام‌ به‌ روستا‌ برگردم‌ پول‌ هم‌ ندارم‌ که‌ منزلم‌ بسازم‌ لطفآ‌ کمکم‌ کنید. تا‌ خانه
    • احمد IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      1 0
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      نمیدونم این شماره تلفن ها برا چیه ، هرچی زنگ میزنیم جوابی در کار نیست ، این مردم بدبخت باید چیکار کنن
    • احمد IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کسی هست جوابگو باشه ما جنگ زده ایم جاده آبادان سویسه باوی تا حالا هیچ چیزی برایمان انجام ندادید حتی پول شیشه ها سوختن و شکستن اکثر وسایل خانه مان ندادید ...خوب چکار کنیم کجا بریم به کی بگیم

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