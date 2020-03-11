به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ یک منبع نزدیک به «روسنفت» از برنامه این شرکت برای افزایش تولید نفت پس از پایان بینتیجه نشست اخیر اوپکپلاس خبر داد.
این اظهارات که میتوان آن را واکنشی سریع به آغاز جنگ قیمتی از سوی عربستان پس از شکست مذاکرات ریاض و مسکو برای تعمیق کاهش تولید نفت در نشست اوپکپلاس دانست، نشان میدهد که روسنفت میتواند از یکم آوریل ۲۰۲۰ برنامه افزایش تولید خود را کلید بزند.
این منبع گفت: روسنفت خود را برای هر سناریویی آماده میکند و میتواند در برابر این کاهش قیمت در بازار مقاومت کند.
این منبع همچنین اعلام کرد که تحلیلگران معتقدند روسنفت ظرف یک تا دو هفته میتواند روزانه ۳۰۰ هزار بشکه تولید خود را افزایش دهد.
نظر شما