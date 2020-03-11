به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه ویروس کرونا خطرناک‌تر از ویروس‌هایی شبیه به آنفلوانزا نیست، گفت: به دلیل اینکه ویروس کرونا بسیار سریع شیوع پیدا می‌کند، این بیماری جایگاه خاص خودش را پیدا کرده و به همین دلیل در همه کشورهای دنیا تأثیر گذاشته است.

رئیس جمهور درباره اقداماتی که برای مقابله با ویروس کرونا باید انجام شود، اظهارداشت: تقریباً یک نسخه واحدی در همه دنیا برای مقابله با کرونا مطرح است مبنی بر اینکه باید زنجیره شیوع این بیماری را قطع کنیم.

وی تصریح کرد: زمانی که فردی که مبتلا به این ویروس است در جمعی حضور می‌یابد عده‌ای را آلوده می‌کند و این شیوع به صورت زنجیره وار ادامه پیدا می‌کند و ممکن است از کل شهر و مناطق شهری و بین شهری عبور کند و حتی از بین کشورها هم عبور کند؛ بنابراین اولین مسئله برای مقابله با کرونا، قطع این زنجیره است.

روحانی با بیان اینکه مسئله ضدعفونی و رعایت نکات بهداشتی بسیار حائز اهمیت است، گفت: اگر ما دست‌های خود را به خوبی شسته و ضدعفونی کنیم، این زنجیره قطع می‌شود و به فرد دیگری نمی‌رسد و همچنین همه مقرراتی که درباره لباس و ماسک و لوازم بهداشتی وجود دارد باید رعایت شود، چرا که برای قطع این زنجیره بسیار تأثیرگذار است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت عدم جابجایی و ترددهای غیرضروری گفت: برخی تردد را به این معنا می‌دانند که صرفاً از تهران به شهر دیگری نرویم اما معنای تردد این است که حتی درون شهر هم تردد و جابه جایی های غیرضروری انجام نشود، چرا که تردد و سفر در این شرایط مضر است و شامل سفرهای درون شهری هم می‌شود.

وی با بیان اینکه توصیه ما این است که حتی الامکان ترددها به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند، اظهارداشت: مردم باید صرفاً زمانی که ضروری است تردد کنند و در زمان تردد هم باید اصول و پروتکل‌های بهداشتی را مورد توجه و مراعات قرار دهند تا این زنجیره شیوع ویروس کرونا قطع شود.

حذف تعطیلات نوروزی عملی و شدنی نیست

روحانی در مورد تصمیمات دولت برای تعطیلات نوروزی نیز گفت: در آستانه تعطیلات نوروزی هستیم و برخی به ما پیشنهاد کردند که دولت تعطیلات نوروزی را حذف کند و به زمان یا فصل دیگری انتقال داده شود که به اعتقاد بنده این کار عملی و شدنی نیست.

وی ادامه داد: در ایام عید مردم نکات و اعتقاداتی دارند که باید انجام شود که البته امسال مردم باید مراسم‌های خود را به صورت خوبی مدیریت کنند و در تجمعات حضور نیابند و اگر در اماکن متبرکه حضور می‌یابند دقت کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما زیارت هر امامی را از راه دور با خلوص و توجه می‌توانیم انجام دهیم که ثواب و اجر هم دارد. فاصله زمانی و مکانی تأثیری در ارتباط ما با ائمه اطهار ندارد و همه ما باید مراعات کنیم و نگذاریم ایام نوروز فرصتی برای شیوع بیشتر کرونا باشد، بلکه نوروز باید زمانی برای پیروزی در مقابل این ویروس باشد.

روحانی تاکید کرد: مردم در این ایام می‌توانند به صورت تلفنی و یا از طریق فضای مجازی جویای احوال یکدیگر شوند و در زمان دیدار هم باید فاصله‌ها را رعایت کنند و اصول بهداشتی را مد نظر قرار داشته باشند.

رئیس جمهور بیان کرد: برخی تصور می‌کنند صرفاً وزارتخانه بهداشت و درمان درگیر مبارزه با ویروس کروناست و گاهی گله می‌کنند که کل کشور و همه مسئولان و وزرا باید پای کار بیایند که بنده باید بگویم در این ستاد تمام دولت درگیر هستند.

وی با بیان اینکه مسئولان در تلاش هستند تا مردم زندگی عادی خود را بگذرانند گفت: زندگی عادی مردم شامل این است که آب، برق، گاز، بنزین برای آنها فراهم باشد و همچنین گردش پول و کالاهای اساسی باشد و تلاش ما این است که زندگی مردم تبدیل به شرایط بحرانی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نشود.

تمام وزرای اقتصادی ما درگیر مقابله کرونا هستند

روحانی با اشاره به اینکه تمام وزرای اقتصادی ما درگیر مقابله با این شرایط هستند، گفت: برای مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی بخش‌های مختلف در تلاش است، معاون اقتصادی رئیس جمهور در این ایام به طور مرتب جلسات اقتصادی برگزار می‌کند و همچنین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم برای تأمین ریال، ارز و کالاهای اساسی در تلاش هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همچنین تمام بخش‌های علمی و تحقیقاتی ما درگیر این موضوع هستند تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، وزارت دفاع و تمام بخش‌های لازم در این زمینه در حال فعالیت هستند تا نحوه مقابله با این ویروس را شناسایی کنند.

یک نفر هم در دولت بیکار نیست

وی با بیان اینکه یک نفر هم در دولت بیکار نیست و همه فعال هستند، اظهار داشت: به این نحو تبلیغ شده است که رئیس جمهور و یا وزیر کشور در این شرایط مسئولیتی ندارند و فقط بنده خدا وزیر بهداشت و درمان گرفتار شده و و همه بار بر دوش وی است.

روحانی افزود: البته بار سنگینی بر دوش وزیر بهداشت و درمان و همکاران وی به ویژه پزشکان و پرستاران است و آنان مسئولیت بسیار سنگینی را این روزها بر عهده دارند که از آنها سپاسگزاری می‌کنیم و همچنین از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم که مجوز دادند کسانی که در این راه جان خود را از دست دادند، به عنوان شهید خدمت محسوب شوند و همه می‌دانیم آنها در خط مقدم هستند.

نیروهای مسلح ما اعم از سپاه، ارتش و بسیج پای کار هستند

رئیس جمهور بیان کرد: با وجود این همه مسئولان از جمله نیروهای مسلح ما اعم از سپاه، ارتش و بسیج پای کار هستند به گونه‌ای که نیروهای مسلح در جاهایی که بیمارستان لازم است، ده هزار تخت برای نقاهتگاه آماده دارند و اقداماتی را انجام می‌دهند و همه استانداران ما در فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت سنگینی بر عهده دارد مبنی بر اینکه لجستیک کار و تأمین مواد بر عهده آنها است و هر آنچه مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان است تهیه می‌کنند و همچنین همه مایحتاج زندگی مردم را تأمین می‌کنند.

روحانی گفت: لازم است از شهرداری‌ها تشکر کنم چرا که آنان شهرها را ضدعفونی و نظافت می‌کنند و بار سنگینی بر دوش آنان و کمک بزرگی برای شکست کرونا و اقدامی حائز اهمیت است.

مردم ما نباید هیچ‌گونه نگرانی درباره آب، برق، انرژی و سوخت در این ایام داشته باشند

روحانی با اشاره به اینکه بنده با برخی از استانداران در تماس بودم که برای بالا رفتن میزان مصرف آب ابراز نگرانی کردند، گفت: بنده روز گذشته از وزیر نیرو در این باره سوال کردم که طبق پاسخ وزیر نیرو، مردم ما نباید هیچ‌گونه نگرانی درباره آب، برق، انرژی و سوخت در این ایام داشته باشند و همه نیازهای کشور تأمین است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمام مسائلی که مربوط به روابط خارجی است از سوی وزیر امور خارجه دنبال می‌شود، افزود: وزیر امور خارجه به طور مداوم در با مسئولان کشورها به ویژه برای همکاری‌هایی که برای مقابله با ویروس کرونا حائز اهمیت است، در تماس است و بار سنگینی بر عهده دارد و با همه توان وزارت امور خارجه ما در این زمینه فعال است.

وی تصریح کرد: اگرچه بخش آموزش ما در این ایام تعطیل است اما مسئولان همه توان خود را از طریق صدا و سیما و فضای مجازی به کار گرفته‌اند تا روند آموزش و تعلیم به دانش‌آموزان ادامه یابد.

روحانی با اشاره به مصوبات مهمی که شورای عالی امنیت ملی در ۱۷ اسفندماه ۹۸ داشت، گفت: مقام معظم رهبری همه این مصوبات را تائید کردند که پشتوانه قوی و بسیار خوبی برای همه ما است. در یکی از مصوبات آمده است که «ستاد ملی مقابله با کرونا هر چه تصویب می‌کند، همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و برای تمام ارکان، دستگاه‌ها و نهادهای کشور اعم از نیروهای مسلح، غیر نیروهای مسلح، نهادهای عمومی و حتی در برخی از موارد ضروری برای بخش خصوصی لازم‌الاجرا است» و این مصوبه قدرت زیادی به ستاد داد.

حداقل هفته‌ای یک جلسه از جلسات ستاد مقابله با کرونا با ریاست بنده تشکیل می‌شود

رئیس‌جمهور بیان کرد: برخی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از بنده درخواست کردند که مسئولیت ستاد مقابله با کرونا را بر عهده داشته باشد که باید بگویم حداقل هفته‌ای یک جلسه از جلسات ستاد مقابله با کرونا با ریاست و مدیریت بنده تشکیل می‌شود و هفته آینده و ایام تعطیلات نوروز هم جلسات خود را برگزار خواهیم کرد، خود بنده هفته‌ای یکبار در این زمینه جلسه می‌گذارم و اگر مشکلی داشته باشم، معاون اول بنده در این جلسات حضور می‌یابد.

وی گفت: همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست نمکی به طور منظم و هر تعداد که لازم باشد، برگزار می‌شود.

روحانی با اشاره به وظایف سنگینی که در این ایام بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، افزود: وزیر راه و شهرسازی وظایف عمده‌ای برای تردد جاده‌ای و به ویژه تردد بین ایران و کشورهای همسایه بر عهده دارد. بنده تأکید می‌کنم که اپلیکیشن‌هایی که در این زمینه بوده، متأسفانه فعال نیست؛ به گونه‌ای که قطار یا هواپیماهای ما خالی است و جا دارد اما در برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها راه نمی‌دهد که لازم است این اِشکال هر چه سریع‌تر رفع شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: این مشکلات باید مرتفع شود تا مردم ترددهای ضروری خود را انجام دهند و البته اگر ترددهایی الزامی نیست، خواهش ما این است که مردم توجه کنند و این ترددها را انجام ندهند.

وی با بیان اینکه ما مطلع هستیم که برخی از اقشار جامعه ما این روزها در فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: برخی از مشاغل تحت عنوان «مشاغل شب عیدی» از آنان یاد می‌شود، بسیاری از فروشنده‌ها این روزها دچار مشکل شده‌اند و معمولاً مردم شب عید نونوار می‌کردند که امسال مشکلاتی به وجود آمد؛ البته پس از آنکه کرونا که مهمان ناخوانده‌ای است از کشورمان رخت بست، مردم خرید می‌کنند و این مشکلات حل می‌شود.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور اقداماتی را در این زمینه انجام داده و مصوباتی داشته‌اند که این مصوبات را یکشنبه هفته آینده با حضور مسئولان اتاق‌ها و اصناف مرور می‌کنیم و هر امکانی در اختیار دولت باشد، در این زمینه تلاش می‌کند از جمله اینکه بحث‌هایی چون اقساط و مالیات فروشنده‌ها حل و فصل شود که برخی از این موارد حل شده و برخی دیگر حل می‌شود و ما این موارد را دنبال خواهیم کرد.

روحانی با بیان اینکه ما در این ایام نباید به شایعات توجه کنیم، گفت: گاهی اوقات این شایعات در فضای مجازی مطرح می‌شود اما گاهی اوقات به رسانه‌های داخلی هم سرایت می‌کند. حتی این مسئله به صدا و سیما هم سرایت کرده و لازم است دیوار حفاظتی و یا ماسکی بگذارند چرا که گویا گوینده خبری دلش برای رئیس جمهور تنگ می‌شود و می‌گوید دو روز است که رئیس جمهور را ندیده ایم که بنده تشکر می‌کنم و این افراد لطف و محبت دارند.

ترس، وحشت و اضطراب از کرونا خطرناک‌تر است

وی افزود: همه سر کار خود و در تلاش و فعالیت هستند و نگذاریم شایعات، روح مقاومت مردم را دچار مشکل کند. بنده باید بگویم که ترس، وحشت و اضطراب از کرونا خطرناک‌تر است.

رئیس جمهور تصریح کرد: با اینکه پزشکان می‌گویند ویروس کرونا خطرناک‌تر از آنفلوانزاهای دیگر نیست اما اگر به کسی بگوییم آنفلوانزا دارد اهمیتی نمی‌دهد اما به محض اینکه به وی بگوییم کرونا دارد، روحیه خود را از دست می‌دهد و فکر می‌کند کرونا مساوی با پایان زندگی است.

روحانی ادامه داد: کرونا وجود دارد اما باید آن را شکست دهیم و زندگی کنیم. در عین حال نباید اجازه دهیم ترس، وحشت و نگرانی در میان مردم ایجاد شود که متأسفانه برخی از افراد با نام و نشان مشخص و برخی افراد هم ممکن است بدون غرض به گونه‌ای صحبت کنند که در مردم وحشت ایجاد شود.

وی تأکید کرد: برای مثال برخی از افراد می‌گویند که فلان استان بر اثر شیوع کرونا نابود شد که بنده با استاندار آن استان صحبت می‌کنم که وی می‌گوید صرفاً ۱۲ نفر فوت شده اند. در مقابل این افراد درباره تعداد بهبود یافته‌های زیادی که وجود دارد سخنی نمی‌گویند.

رئیس جمهور بیان کرد: بنده نمی‌خواهم بگویم که این ویروس را کوچک بپندارید اما نباید آن را بیشتر از واقعیت بزرگ کنیم، ما باید این دوران را بگذرانیم.

روحانی با بیان اینکه مسئله مبارزه با کرونا دو بال دارد، گفت: یک بال آن اقداماتی است که وزارت بهداشت و درمان و مسئولان مختلف تلاش می‌کنند اما یک بخش دیگر هم به همکاری مردم بستگی دارد و اگر مردم در این زمینه همکاری کامل نکنند، ما دیرتر به نتیجه می رسیم.

سلامت افراد در خروجی شهرها چک می‌شود

وی با اشاره به اینکه پیشنهاداتی مبنی بر بستن ورودی برخی از شهرها مطرح شده است، افزود: امروز در دولت بحث مفصلی در این باره کردیم و تقریباً تمام دوستان در این باره اظهار نظر کردند و اتفاق نظر همه این است که ممکن است در خروجی برخی دروازه‌های شهرها، سلامت افراد چک شود تا اگر کسی مشکلی داشته باشد، به وی اجازه داده نشود که مسیر را ادامه دهد که یا وی به مراکز درمانی هدایت شود و یا اینکه به مبدأ خودشان بازگردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: منتها این کار در ورودی شهرها انجام نخواهد شد. هر زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کند، در خروجی‌هایی که مشخص می‌شود مردم از لحاظ سلامت و تب سنجی تست می‌شوند و کسانی که سالم هستند به راهشان ادامه می‌دهند.

روحانی با اشاره به اینکه ما باید تردد را در این ایام در داخل شهر و بین شهرها به حداقل ممکن برسانیم و در خانه بمانیم، گفت: امن ترین مکان در این شرایط خانه خودمان است و در خانه می‌توانیم سلامت خود و اعضا را بهتر حفظ کنیم. مردم بدانند که از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد و ما باز هم زندگی عادی را پس از این ایام خواهیم داشت و سبک زندگی مان به گذشته باز می‌گردد.