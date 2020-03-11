بیمارستان افضلی پور به حالت آماده باش کامل در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیماری کرونا در استان کرمان استقرار یافته و کم کم افراد مسن یا دارای بیماری زمینه‌ای به این بیماری مبتلا می‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از مراجعه غیر ضروری افراد به بیمارستان‌ها، افزود: نیاز است خانواده‌هایی که افراد مسن در خانه دارد، نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت کنند تا ویروس را از سطح جامعه به منازلشان نبرده و گروه‌های حساس را در معرض خطر قرار ندهند.

شفیعی با اشاره به اینکه موارد مثبت کرونا تقریباً از تمامی مناطق شهر کرمان و همچنین مناطق حاشیه‌ای هستند، گفت: حتی بیمارانی داریم که بومی استان کرمان نبوده و به دلیل کار به اینجا آمده‌اند که بعد از علامت دار شدن در بیمارستان بستری شده‌اند.

وی از انتقال بیماران بهبود یافته به نقاهتگاه خبر داد و افزود: در خصوص بیماران بهبود یافته غیربومی کرمان تا قبل از اطمینان از سلامت این افراد، اجازه سفر به شهرهایشان داده نمی‌شود و به نقاهتگاه منتقل می‌شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه «افضلی پور» بیمارستان مرجع و مرکزی در بحث کروناست؛ بیماران بخش‌های دیگر را به بیمارستان‌های سطح شهر کرمان منتقل کرده است و بیمارستان به حالت آماده باش کامل در آمده است.

شفیعی گفت: بر این اساس حدود ۲۵۰ تخت ویژه بیماران کرونا در بیمارستان افضلی پور پیش بینی شده و تخت‌های بخش‌های دیگر بیمارستان در حال حاضر خالی هستند.

وی با اشاره به تعریف بیمارستان پشتیبان برای درمان بیماران کرونایی بیان کرد: به نظر می‌آید با تعریف نقاهتگاه که ماندگاری بیمار در بیمارستان را کاهش می‌دهد، برای بستری بیماران به تخت بیشتری نیاز نداشته باشیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: در صورت ابتلای افراد مسن و نیاز آنها به آی سی یو و دستگاه ونتیلاتور ممکن است کمبود در این زمینه احساس شود. البته سعی شده آی سی یوهای مختلف بیمارانشان را مدیریت کرده و ظرفیت آنها برای این موارد خالی نگه داشته شود.

شفیعی با اشاره به اینکه بیشترین بیماران کرونایی در بیمارستان افضلی پور (بیمارستان مرجع) و سپس بیمارستان پیامبر اعظم بستری هستند اما عملاً همه بیمارستان‌ها در این زمینه همکاری دارند.

سخنگوی علوم پزشکی کرمان گفت: بنا نداریم بیماران را تا پایان دوره کامل درمان در بیمارستان نگه داریم؛ چرا که خدمت پرستانی و پزشکی خاصی نیاز ندارند. بنابراین در روز اول کارهای تشخیصی و شروع داروی این افراد انجام می‌شود اما ادامه درمان بعد از بهبود علائم باید در ایزوله خانگی انجام شود.

شفیعی ادامه داد: به دلیل اینکه مطمئن نیستیم مردم بتوانند شرایط ایزوله خانگی را رعایت کنند؛ اقدام به تعریف نقاهتگاه کردیم که فضای حدفاصل بین بیمارستان و خانه به شمار می‌آید.

وی گفت: بیمار بعد از بهبود علائم به نقاهتگاه منتقل می‌شود و روزانه توسط همکاران پرستار و پزشک ویزیت می‌شود و دوره ۱۴ روزه بیماری در نقاهتگاه تکمیل می‌شود و در مرحله بعد در منزل کنار خانواده قرار می‌گیرد.

شفیعی با اشاره به اینکه هتل کرمان به عنوان نقاهتگاه در نظر گرفته شده و هم اینک در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است و پذیرش در این مرکز از روز سه شنبه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد تخت‌های این هتل جوابگوی تعداد بیماران بهبود یافته است، افزود: در صورت اشغال ۵۰ درصدی تخت‌های این هتل، مکان دوم نقاهتگاهی را آماده خواهیم کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: قرار شد مکان‌های شلوغ و تردد شهر یک یا دو نوبت در روز گندزدایی شوند بر این منظور شهر بلوک بندی می‌شود و سطوح حساس (مکان‌هایی که در تماس بیشتر با دست هستند) مانند عابربانک‌ها، نرده‌ها، وسایل بازی پارک و… با محلولی بر پایه کلر گندزدایی می‌شود.

شفیعی با اشاره به اینکه تاکنون موردی در زندان‌های سطح استان کرمان نداشته‌ایم، بیان کرد: بحث گندزدایی محیط زندان‌ها از زمان اپیدمی تشدید شده است. ضمن اینکه ملاقات‌ها ممنوع شده و تعدادی از زندانیان واجد شرایط هم به مرخصی رفته‌اند.

مدیرگروه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دارو در اختیار درمانگاه زندان قرار گرفته و پزشک متخصص عفونی هم در محل حضور دارد. تراکم جمعیتی در زندان یک نگرانی است و در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است.