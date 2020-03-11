وجه حج ۹۹ را الکترونیکی پرداخت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی با بیان این مطلب افزود: برای نام نویسی و انتخاب کاروان هم نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی نبوده و متقاضیان می توانند بعد از نام نویسی به صورت غیر حضوری، با هماهنگی قبلی با مدیر کاروان نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند و ثبت نام خود را قطعی کنند.

رضایی همچنین تاکید کرد: به تمامی متقاضیانی که قصد پرداخت وجه مرحله اول نام نویسی را بعد از طی مراحل ثبت نام، دارند، توصیه می کنیم که لزومی به مراجعه به دفاتر زیارتی و بانک ها نمی باشد و پس از قطعی کردن ثبت نام خود از گزینه منوی پرداخت الکترونیکی که در سامانه https://reserve.haj.ir وجود دارد، استفاده نمایند.

وی با اشاره به اطلاعیه قبلی سازمان حج و زیارت در خصوص ثبت نام از متقاضیان حج ۹۹، از آغاز نام نویسی اولویت های ذخیره خبر داد.

وی گفت: فرآیند ثبت نام از اولویت های ذخیره از امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه فعال شده و دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ می توانند به سامانه https://reserve.haj.ir مراجعه و به انتخاب کاروان مبادرت کنند.

وی با بیان اینکه طی مراحل ثبت نام اولیه به صورت غیرحضوری انجام می گیرد، گفت: افرادی که قصد نام نویسی دارند حتماً باید به تکمیل و بروز رسانی اطلاعات خود پرداخته باشند که به افرادی که این مهم را انجام نداده اند، توصیه می شود هر چه سریع تر به این کار اقدام نمایند.