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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۴۳

سرپرست معاونت حج سازمان حج وزیارت:

وجه حج ۹۹ را الکترونیکی پرداخت کنید

وجه حج ۹۹ را الکترونیکی پرداخت کنید

سرپرست معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت از امکان پرداخت غیرحضوری و الکترونیکی وجه حج تمتع ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی با بیان این مطلب افزود: برای نام نویسی و انتخاب کاروان هم نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی نبوده و متقاضیان می توانند بعد از نام نویسی به صورت غیر حضوری، با هماهنگی قبلی با مدیر کاروان نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند و ثبت نام خود را قطعی کنند.

رضایی همچنین تاکید کرد: به تمامی متقاضیانی که قصد پرداخت وجه مرحله اول نام نویسی را بعد از طی مراحل ثبت نام، دارند، توصیه می کنیم که لزومی به مراجعه به دفاتر زیارتی و بانک ها نمی باشد و پس از قطعی کردن ثبت نام خود از گزینه منوی پرداخت الکترونیکی که در سامانه https://reserve.haj.ir وجود دارد، استفاده نمایند.

وی با اشاره به اطلاعیه قبلی سازمان حج و زیارت در خصوص ثبت نام از متقاضیان حج ۹۹، از آغاز نام نویسی اولویت های ذخیره خبر داد.

وی گفت: فرآیند ثبت نام از اولویت های ذخیره از امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه فعال شده و دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ می توانند به سامانه https://reserve.haj.ir مراجعه و به انتخاب کاروان مبادرت کنند.

وی با بیان اینکه طی مراحل ثبت نام اولیه به صورت غیرحضوری انجام می گیرد، گفت: افرادی که قصد نام نویسی دارند حتماً باید به تکمیل و بروز رسانی اطلاعات خود پرداخته باشند که به افرادی که این مهم را انجام نداده اند، توصیه می شود هر چه سریع تر به این کار اقدام نمایند.

کد مطلب 4875981

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