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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۲۶

در شروع معاملات وال‌استریت رقم خورد

داوجونز ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد /خطر ورود به محدوده مقاومت فنی

داوجونز ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد /خطر ورود به محدوده مقاومت فنی

روز چهارشنبه با نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد ناکافی بودن مشوق‌های اقتصادی دولت در مقابله با تأثیرات شیوع کرونا، سهام آمریکا در همان ابتدای معاملات به شدت سقوط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه با نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد ناکافی بودن مشوق‌های اقتصادی دولت در مقابله با تأثیرات شیوع کرونا، سهام آمریکا در همان ابتدای معاملات به شدت سقوط کردند.

تا ساعت ۱۹:۱۱ به وقت تهران، میانگین صنعتی داوجونز ۱۰۸۸.۷۲ واحد یا ۴.۳۵ درصد سقوط کرد و به ۲۳۹۲۹.۴۴ واحد بازگشت. اس‌اندپی ۱۰۹.۷۱ واحد یا ۳.۸۱ درصد سقوط کرد و به ۲۷۷۲.۸۱ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک ۲۹۲.۴۵ واحد یا ۳.۵۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. این در حالی است که معاملات بازارهای سهام آمریکا تا پس از نیمه شب تهران ادامه خواهد داشت.

این سقوط هر سه شاخص سهام آمریکا را در مرز وارد شدن به محدوده مقاومت فنی قرار داد (سقوط ۲۰ درصدی از رکوردهای اخیر). داوجونز حالا ۱۹ درصد از بالاترین رکورد تاریخ خود که در ماه گذشته ثبت کرد پایین‌تر است. اس‌اندپی هم حالا ۱۸.۳ درصد از رکورد خود فاصله گرفته و نزدک ۱۸.۲ درصد نسبت به رکورد خود سقوط داشته است.

‌رئیس جمهور ترامپ سه‌شنبه شب اشاره کرد که احتمالاً مالیات بر درآمد را از حالا تا پایان سال صفر درصدی خواهد کرد. اما هنوز جزئیات و زمان‌بندی اجرای این طرح مشخص نیست.

کد مطلب 4876079

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