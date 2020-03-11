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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۴۲

با بررسی شبکه اپراتورها؛

‌مشکلات سرعت اینترنت کاربران ثابت اعلام شد

‌مشکلات سرعت اینترنت کاربران ثابت اعلام شد

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت مشکلات مربوط به وضعیت سرعت اینترنت کاربران ثابت را طی روزهای اخیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بنابی در توئیتر با اشاره به جلسه ۴ ساعته ای که با حضور وزیر ارتباطات، مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت کاربران ثابت برگزار شد، گفت: خلاصه وضعیت استفاده کاربران از اینترنت نشان می‌دهد رشد مصرف کاربران دو برابر سه هفته پیش است.

وی مشکلات سرعت اینترنت را به شرح زیر اعلام کرد.

۱- شرکت آسیاتک در ۱۰ استان با مشکل پر شدن ظرفیت خطوط انتقال استانی مواجه بوده و این ظرفیت‌ها از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین و واگذار شد.

۲- شرکت نداگستر صبا با پر شدن شدید ظرفیت انتقال بین استانی و اینترنت مواجه بود. گراف‌های این شرکت نشان دهنده وضعیت بد کیفیت سرویس از ساعت ۲ عصر هر روز تا ساعت ۱ بامداد بود. در حال حاضر شرکت مخابرات ایران و زیرساخت در حال ارتقای مدارات انتقال این شرکت هستند.

۳- شرکت داتک هم با پر شدن شدید ظرفیت ارتباط بین مراکز مخابراتی درون شهری و نیز ارتباطات اینترنت مواجه بود. برای این شرکت نیز که پهنای باندش را از شرکت رسپینا تأمین می‌کند ارتقای مدارات آغاز شد.

۴- شرکت مخابرات استان اصفهان با مشکل فنی در بالانس ترافیک اینترنت بین لینک‌های فعلی مواجه بود که با تغییر تنظیمات و اصلاح بالانس مشکل برطرف شد.

۵- پر شدن ظرفیت ارتباطات اینترنتی شرکت مخابرات استان خراسان و مخابرات استان تهران نیز با افزایش ظرفیت ارتباطات آنها حل شد.

۶- از مجموع بیش از ۱۴۰۰ مرکز مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال شرکت مخابرات ایران در ۷۰ مرکز، نیازمند ارتقای سخت افزاری است. حدود ۲۰ مرکز از این ۷۰ مرکز در استان کرمان واقع است. حل مشکل این ۷۰ مرکز که عمدتاً کم ظرفیت هستند در مدت کوتاه قابل رفع نیست و باید خرید تجهیزات و نصب، پیگیری شود.

بنابی تاکید کرد: با ارتقا صورت گرفته امشب وضعیت عمومی سرعت اینترنت‌های خانگی به مراتب بهتر از روز گذشته خواهد بود.

وی گفت: فردا نیز جلسه برگزار و وضعیت، مجدداً بررسی و اقدامات پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4876085

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    نظرات

    • ناهید IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
      0 0
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      سرعت پایین است سایتی مثل مهر را باز نمی کند قطع ووصل می شود ایران زیر ساخت خوبی ندارد بدرد نمی خورد
    • mohsen IR ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
      0 0
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      قطعی چندساعته امروز اینترنت همراه اول را پیگیری کنید
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
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      سرعت و بردید رو 20 کیلو بالانس شد الان
    • Mohammad IR ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
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      شرکت شاتل هم به مشکل خورده و جواب کاربران رو هم درست نمیدن
    • سهند IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
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      التماس میکنیم هیچ لطفی در حق مردم نکنید ملت را دیوانه کردید دیگه بس کنید
    • رامین IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
      0 0
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      یعنی تازه متوجه شدید!!!! واااااااااییییی...خدا... ضمنا...همه کشور مشکل داره..نه فقط چند استان!
    • US ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اینترنت غیر ثابت هم کند شده
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
      0 0
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      واجبه درمقابل هزینه ای که میگرن اینترنت بدن ولی...
    • علی IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
      0 0
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      اینترنت پولی سرعت ندارد چه برسد که مجانی هم باشد
    • آزاد IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
      0 0
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      وضعیت خطوط اینترنت فن آوا بسیار افتزاست

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