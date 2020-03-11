‌مشکلات سرعت اینترنت کاربران ثابت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بنابی در توئیتر با اشاره به جلسه ۴ ساعته ای که با حضور وزیر ارتباطات، مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت کاربران ثابت برگزار شد، گفت: خلاصه وضعیت استفاده کاربران از اینترنت نشان می‌دهد رشد مصرف کاربران دو برابر سه هفته پیش است.

وی مشکلات سرعت اینترنت را به شرح زیر اعلام کرد.

۱- شرکت آسیاتک در ۱۰ استان با مشکل پر شدن ظرفیت خطوط انتقال استانی مواجه بوده و این ظرفیت‌ها از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین و واگذار شد.

۲- شرکت نداگستر صبا با پر شدن شدید ظرفیت انتقال بین استانی و اینترنت مواجه بود. گراف‌های این شرکت نشان دهنده وضعیت بد کیفیت سرویس از ساعت ۲ عصر هر روز تا ساعت ۱ بامداد بود. در حال حاضر شرکت مخابرات ایران و زیرساخت در حال ارتقای مدارات انتقال این شرکت هستند.

۳- شرکت داتک هم با پر شدن شدید ظرفیت ارتباط بین مراکز مخابراتی درون شهری و نیز ارتباطات اینترنت مواجه بود. برای این شرکت نیز که پهنای باندش را از شرکت رسپینا تأمین می‌کند ارتقای مدارات آغاز شد.

۴- شرکت مخابرات استان اصفهان با مشکل فنی در بالانس ترافیک اینترنت بین لینک‌های فعلی مواجه بود که با تغییر تنظیمات و اصلاح بالانس مشکل برطرف شد.

۵- پر شدن ظرفیت ارتباطات اینترنتی شرکت مخابرات استان خراسان و مخابرات استان تهران نیز با افزایش ظرفیت ارتباطات آنها حل شد.

۶- از مجموع بیش از ۱۴۰۰ مرکز مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال شرکت مخابرات ایران در ۷۰ مرکز، نیازمند ارتقای سخت افزاری است. حدود ۲۰ مرکز از این ۷۰ مرکز در استان کرمان واقع است. حل مشکل این ۷۰ مرکز که عمدتاً کم ظرفیت هستند در مدت کوتاه قابل رفع نیست و باید خرید تجهیزات و نصب، پیگیری شود.

بنابی تاکید کرد: با ارتقا صورت گرفته امشب وضعیت عمومی سرعت اینترنت‌های خانگی به مراتب بهتر از روز گذشته خواهد بود.

وی گفت: فردا نیز جلسه برگزار و وضعیت، مجدداً بررسی و اقدامات پیگیری خواهد شد.