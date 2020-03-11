تالاب بین المللی شادگان بر روی گردشگران بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان عصر امروز در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با بیماری کرونا دانشکده علوم پزشکی آبادان در این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور ورود گردشگر و میهمان نوروزی به شادگان ممنوع است و تالاب بین‌المللی شادگان نیز تا پایان بحران کرونا در کشور روی گردشگران و میهمانان نوروزی بسته است.

فرماندار شادگان گفت: از امروز نیز با استقرار نیروی انتظامی در ورودی‌های شهر شادگان از ورود گردشگر و مسافر به این شهرستان جلوگیری می‌شود؛ همچنین هر فردی که قصد ورود به شهرستان شادگان را داشته باشد در ورودی‌های شهر پایش و در صورت نیاز به مراقبت به بیمارستان شهید معرفی شادگان منتقل می‌شود.

حاجیان تصریح کرد: شهرداری شادگان و دهیاری‌ها روزانه شست‌وشو و ضدعفونی اتوبوس‌های شهری، تجهیزات پسماند، بوستان‌ها، ترمینال، میدان میوه و تره‌بار، مبلمان شهری و معابر اصلی شهر و روستاها را انجام می‌دهند.

وی افزود: مرحله اول ضدعفونی گسترده معابر پرتردد شهری یکشنبه هفته گذشته و مرحله دوم آن نیز با نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارشنبه با دقت در حال انجام است.

فرماندار شادگان اظهار داشت: تلاش‌های بسیاری برای ضدعفونی و شست‌وشوی مراکز مختلف با نظارت مرکز بهداشت در حال انجام است اما بیشترین تأثیر جلوگیری از شیوع این ویروس رعایت فرهنگ شهروندی مناسب و تردد نکردن غیرضروری شهروندان است.

حاجیان با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر مردم برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: رعایت کامل بهداشت فردی و عمومی و ماندن در خانه، بهترین راهکار برای مقابله با کرونا است که همه شهروندان باید برای مهار این بیماری، دستورالعمل‌های کارشناسان را جدی گرفته و به آن عمل کنند.