رئیس جمهور شخصاً فرماندهی ستاد ملی مبارزه باکرونا را برعهده بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس طی نامهای به رئیس جمهور تاکید کرد: تصور نمیشود با توجه به شرایط موجود و وضعیت کنونی که روند رو به رشد و گسترش بیماری مهمترین تهدید برای مردم کشور محسوب میشود، کاری مهمتر از مبارزه با آن وجود داشته باشد که وقت رئیس جمهور محترم مصروف آن شود.
متن کامل نامه حجت الاسلام مجتبی ذوالنور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی امنیت ملی
با سلام و تحیت و احترام، شیوع و گسترش ویروس منحوس کرونا تمامی استانهای کشور را درگیر و آلوده کرده است. با تدبیر جنابعالی وزیر محترم بهداشت و درمان به عنوان «رئیس ستاد ملّی مبارزه با بیماری کرونا» تعیین گردیده است که زحمات و تلاشهای جهادی ایشان و اعضا فداکار خانواده بزرگ جامعه پزشکی کشور مورد عنایت خدای سبحان و تقدیر مردم قدرشناس ایران اسلامی است.
لکن برای مقابله با این بلیه فراگیر رو به گسترش نیاز به اقداماتی فراتر است که توجه جنابعالی را به موارد ذیل معطوف میدارد:
۱) مهار، کنترل و رفع این بیماری منحوس مستلزم اقداماتی گسترده و همهجانبه میباشد از قبیل:
کنترل کلیه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور
عنداللزوم کنترل و قرنطینه در سطح کشور، استانها و شهرستانهای مختلف
تعطیلی، افزایش یا کاهش ساعات کار و فعالیت کلیه دستگاههای دولتی، عمومی و بخش خصوصی
کنترل و قرنطینه کلیه اماکن عمومی، ترددها، اجتماعات و غیره
کنترل مواد غذایی و خوراکی و نحوه تولید، نگهداری و توزیع آن
تهیه و توزیع مواد کنترلی و مراقبتی، بهداشتی و درمانی و دارویی و تأمین نیازهای مردم و مراکز درمانی
تهیه و اجرای برنامههایی در جهت جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و اقتصادی و ممانعت از بروز کمبودها و کاستیها در اقلام مورد نیاز کشور و مردم.
پیشبینی راهکارهایی در کمک به اقشار آسیبپذیر که با تعطیلی حِرَف و مشاغل، امکان گذران زندگی و تأمین معاش خود را از دست دادهاند و یا از دست خواهند داد.
بسیج کلیه امکانات و ظرفیتهای کشور در کمک به حل مشکل موجود.
تعیین وظایف و تکالیف برای کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها، نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در قبال بلیه موجود.
پیگیری مستمر شبانهروزی انجام و موارد پیشگفته، هماهنگی، مدیریت، کنترل و نظارت بر حسن اجرا آن.
همه امکانات و ظرفیتهای کشور نه در اختیار وزیر و وزارت بهداشت میباشد و نه از نظر حاکمیتی، ساختاری و سازمانی تحت امر و اراده وزیر محترم مورد اشاره میباشند.
۲) وزارت و وزیر محترم بهداشت و درمان در این نبرد بیامان و همهجانبه به عنوان نیروی عملیاتی در خط مقدم نبرد قرار دارند و نباید آنها را درگیر کارهای هماهنگی، اجرایی و مدیریتی دستگاههای گسترده کشوری دیگر اعم از دولتی، عمومی و خصوصی کرد که از کار اصلی خود بازمانده و طبیعتاً قادر به پیگیری و مدیریت موارد متعدد لازمالاجرا از جمله موارد یازدهگانه در بند یک این نامه نخواهند بود.
بنابر موارد پیش گفته کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری میداند که: جنابعالی شخصاً و به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملّی فرماندهی قرارگاه و ریاست «ستاد ملّی مبارزه بیماری کرونا» را بر عهده گرفته تا امکان بسیج ملّی، فعالسازی، هماهنگی و مدیریت کلیه دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی و به کارگیری کلیه امکانات و استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور فراهم گردد.
جناب آقای رئیس جمهور در وضعیت کنونی که دشمن عنود ملت ایران با تحریمهای همهجانبه به ویژه تحریم دارویی کشور به جنگ ملت مقاوم ایران برخاسته و حتی این ویروس منحوس نیز به احتمال قریب به واقع از مصادیق بیوتروریسم و اقدامات ضدبشری محور سلطه و شرارت یعنی آمریکاست، عدم اقدام جدی و به موقع و متناسب با نوع مشکل و اقتضا شرایط، با توجه به نوع گسترش و جهش ویروس منحوس ممکن است فاجعهای انسانی و بحرانی غیرقابل کنترل در پی داشته باشد.
جناب آقای رئیس جمهور، تصور نمیشود با توجه به شرایط موجود و وضعیت کنونی که روند رو به رشد و گسترش بیماری مهمترین تهدید برای مردم کشور محسوب میشود و تقریباً کشور را به تعطیلی کشانیده است، کاری مهمتر از مبارزه با آن وجود داشته باشد که وقت رئیس جمهور محترم مصروف آن گردد و فرصت فرماندهی و مدیریت قرارگاه و ستاد مذکور را نداشته باشند. خواهشمند است تا دیر نشده است اقدام فرمائید.
البته ایمان دارم که ملت هوشمند، فداکار و قهرمان ایران عزیز با توکل بر خداوند قادر متعال بر این مشکل نیز فائق خواهد آمد و یکبار دیگر توانمندی و شکستناپذیری خود را به نمایش خواهد گذاشت. انشاءالله
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