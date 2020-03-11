ضرورت خودداری از تجمع در چهارشنبه آخر سال

فرزاد رحمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با عدم حضور در تجمعات چهارشنبه سوری هم کرونا را شکست بدهیم و هم از خطرات مواد محترقه در امان باشیم.

وی افزود: کادر درمان به خصوص نیروهای اورژانس این روزها مشغول خدمت رسانی به هموطنان مبتلا به کرونا هستند و باید با بی احتیاطی کار آنها را دوچندان نکرد.

وی با اشاره به خطرات مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال گفت: متأسفانه هرساله تعدادی از هموطنان براثر مواد محترقه سلامت و زیبایی شأن را از دست می‌دهند و عابرین عمده آسیب دیدگان هستند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی که پرسنل حوزه سلامت بالاخص پرسنل اورژانس ١١٥ که شبانه روز در حال خدمت رسانی به هموطنانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، افرادی هستند که با نزدیک شدن به چهارشنبه پایان سال باری مضاعف بر دوش پرسنل خدوم حوزه سلامت می‌گذارند.

وی گفت: امیدواریم در روزهای آینده شاهد حوادثی همچون انفجار مواد محترقه دست ساز و جان باختن هموطنان به خاطر یک شادی زود گذر و خطرناک نباشیم.