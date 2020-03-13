بهروز قره بیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ایجاد محدودیت در کشور کویت همچنان صادرات کالا به این کشور انجام نمیشود. صادرات شناورهای یخچال دار به قطر در حال انجام است اما با محدودیت ایجاد شده توسط امارات، امکان صادرات کالاهای ایرانی با شناورهای چوبی قدیمی وجود ندارد و شناورهای حامل کالا، برگشت داده میشوند.
مدیرکل گمرک بوشهر افزود: به دنبال سختگیریهای کشور امارات اکثر شناورهای ایرانی به صورت خالی به کشور باز گردانده میشوند و یا در حال برگشت هستند.
قره بیگی تصریح کرد: علیرغم درخواست صاحبان کالا و الزام قانونی امکان مرجوع کردن و صادرات کالا به این مقاصد متأسفانه در این شرایط امکان اجرای این موضوع وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: پیرو گزارش گمرک استان بوشهر و مدیران دستگاههای مرتبط مبتنی بر عدم پذیرش کشورهای مقصد در ستاد کرونای استان مقرر شد تا اطلاع ثانوی از خروج شناورهای ایرانی به مقاصد کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری و برای شناورهای ورودی زمانی اجازه تخلیه صادر شود که حداقل ده روز از تاریخ بارگیری در مبدا گذشته باشد.
قره بیگی در خصوص استفاده کارگران فعال تخلیه بار از ملزومات بهداشتی گفت: با وجود پیگیریهای زیاد و اقدام به ضدعفونی کردن مبادی ورود و خروج کالا و حتی کالاهای وارداتی، در روز سه شنبه ابتدا فعالیت اتحادیه کارگری در یکی از گمرکات به دلیل کمبود اقلام بهداشتی فردی جهت حفاظت در برابر شیوع ویروس کرونا متوقف شد که با همکاری مسئولین ذیربط در حال رفع آن هستیم، از طرفی با درخواست تعاونی لنج داران، تقاضای صنف حمل و نقل و شرکتهای خدماتی تأمین نیروی انسانی (کارگری) بندر دیلم مبنی بر پرهیز از تجمیع نیرو و پرسنل در یک محل، این شرکتها فعلاً فعالیت خود را تا زمان بهبود شرایط معلق اعلام کردند و تخلیه بار در گمرک دیلم را علیرغم حضور کارکنان گمرک و ارائه خدمات در همه رویههای مجاز فعلاً متوقف کردند که با توجه به شرایط خاص فعلی این اقدام شایسته ای بود.
مدیر کل گمرک بوشهر گفت: فعالیت در گمرک دیر برای محمولههای صادراتی به صورت یخچالی همانند گذشته در حال انجام است و گمرکات تجاری بوشهر نیز همچنان در حال فعالیت در رویههای مختلف گمرکی هستند.
وی افزود: مراجعه خدمت گیرندگان، رانندگان و تجمع در گمرکات از نقاط مختلف کشور یکی از مشکلاتی است که باید برای کاهش نگرانیها و به جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرنا در اولویت مسئولین امر قرار گرفته و از مراجعات به گمرکات کاسته شود.
نظر شما